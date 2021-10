Morte del figlio di Maurizio Zamparini, il padre parla dopo la tragedia: “Armandino era già morto”

Cronaca Nera

La morte del 23enne Armando Zamparini, ultimo figlio dell’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, ha profondamente sconvolto la famigli. Mentre si aspetta di far luce sulla morte, ora parla proprio il padre imprenditore friulano, svelando le circostanze del suo ritrovamento e l’ultimo messaggio inviato ad “Armandino”.

Maurizio Zamparini sulla morte del figlio Armandino: le parole del padre

Dopo la notizia della morte, Maurizio Zamparini e la moglie Laura Giordani si sono imbarcati su un volo per Londra, la capitale inglese dove è stato ritrovato il corpo senza vita del figlio 23enne.

Armandino, come veniva chiamato, si trovava in una stanza del suo appartamento di Mayfair: era a Londra per motivi di studio e lavoro, e anche per questo il padre non riesce a dare senso alla tragedia. Intervistato da Repubblica, l’ex presidente di Venezia e Palermo ha ricostruito gli ultimi giorni: “Giovedì Thomas [un amico e coinquilino del figlio, ndr] è uscito di casa presto, mentre mio figlio è rimasto in casa. Poi la governante alle due e mezza l’ha trovato inerme, immobile.

Ha chiamato subito l’ambulanza, ma è stato tutto inutile. Armandino era già morto“.

A chiarire le cause della morte sarà l’autopsia disposta nelle prossime ore. L’ipotesi principale è un malore o un arresto cardiaco. Maurizio Zamparini ha smentito condizioni pregresse: “Ha sofferto di una forte bronchite asmatica in passato, che gli ha dato vari problemi, ma nient’altro che io sappia“. Nessuna morte violenta, mentre per quanto riguarda una possibile morte in conseguenza da abuso di sostanze o di condizioni psico-fisiche problematiche, il padre imprenditore ha tenuto a specificare: “Non avevamo avuto alcun segnale e Armando era un ragazzo pulitissimo“.

Morte Armando Zamparini, il padre rivela l’ultimo messaggio al figlio

Maurizio Zamparini ha anche svelato qualcosa in più degli ultimi giorni del figlio Armandino. Il 23enne è morto il giorno prima di iniziare un lavoro in una grande azienda di Londra. Proprio per questo, racconta l’ex presidente del Palermo, il giovedì in cui è stato ritrovato morto aveva mandato un messaggio proprio all’ultimo dei suoi cinque figli. “In bocca al lupo – rivela di avergli scritto – Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l’altro ieri è morto.

È una tragedia infinita“.

In una nota, i legali della famiglia Zamparini hanno dichiarato che “Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair, Londra“. Dopo le formalità amministrative, “sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio“.