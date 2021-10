Gianmaria Antinolfi e i dubbi sulla fidanzata Greta: la confessione a Miriana Trevisan al GF Vip

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi torna a parlare della fidanzata Greta e del loro incontro al Grande Fratello Vip di qualche puntata fa. L’imprenditore è rimasto scosso per il battibecco tra la compagna e Soleil Sorge, sua coinquilina a Cinecittà. E teme che il loro confronto a tre possa aver lasciato più di un dubbio nella mente della sua Greta. “Ho paura di perderla“, ammette il ragazzo confidandosi con Miriana Trevisan.

Gianmaria Antinolfi parla della fidanzata Greta: la rivelazione a Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare ad alcune importanti confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip.

Chiacchierando privatamente con la coinquilina Miriana Trevisan, l’imprenditore è tornato a parlare della fidanzata Greta, che proprio con lui e con Soleil Sorge ha avuto un confronto a tre nel giardino della Casa poche puntate fa. Quell’incontro ha lasciato in lui sensazioni contrastanti. Se da un lato ha rafforzato la convinzione del sentimento che prova nei suoi confronti, dall’altro lato teme che Greta possa iniziare ad avere dubbi su di lui.

Parlando con Miriana, Gianmaria ammette: “Io sono sereno, mi sono reso conto di una cosa: io ho paura di perdere Greta ma deve avere anche lei paura di perdere me, perché io sono una persona che vale tanto.

Se lei si sceglierà altro, ci perderà lei. Mi può dispiacere, ma ci perde anche lei“.

Gianmaria e i dubbi di Greta: “Deve parlare con me“

Gianmaria riceve anche il parere di Miriana, che invita indirettamente Greta a non lasciarsi deviare da voci esterne. “Non deve farsi ingannare, deve aspettare di parlare con te e basta” il pensiero della gieffina. Ne è convinto anche Antinolfi, che spiega come la fidanzata non debba farsi trarre inganno ma ascoltare la sola e unica verità, racchiusa in lui e nelle persone che gli sono vicine: “Deve parlare con me e con le persone che mi conoscono bene, che mi vogliono bene e che sanno chi è Gianmaria.

Non persone a caso“.

Il flusso di pensieri di Gianmaria arriva dopo una settimana turbolenta. Dopo le iniziali liti con Soleil Sorge e il duro confronto tra la coinquilina e la fidanzata Greta, l’imprenditore è arrivato ad una serie di conclusioni. Da un lato l’importanza di aver chiarito il suo rapporto con Soleil, che si è lasciata andare ad un pianto liberatorio dopo giorno carichi di tensione, dall’altro l’assoluta intenzione di tutelare il rapporto con la fidanzata Greta.

La coppia, quando Gianmaria uscirà dalla Casa, tornerà sicuramente a parlare del loro rapporto e a metterne in chiaro diversi aspetti.