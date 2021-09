GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si abbracciano. Pace fatta fra i due ex, ma lei scoppia a piangere

Grande Fratello

Dopo gli screzi dell’ultimo periodo, sembra essere giunta al termine la discussione fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una relazione prima di entrare nel reality, ma proprio il ricordo dei momenti vissuti insieme li ha portati a discutere più volte. Dopo accuse e attacchi reciproci però, i due coinquilini sono riusciti a fare pace.

GF Vip, il chiarimento fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, la lite fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ha raggiunto i massimi livelli.

Fra i due “vipponi” litiganti si è infatti intromessa anche la nuova fiamma dell’imprenditore partenopeo, giunta a bacchettare la bionda influencer. Sin dal suo ingresso nella Casa, Gianmaria ha dichiarato di essere stato innamorato di Soleil, che ha invece parlato di lui in termini tutt’altro che positivi. Lei lo ha definito “stalker” e lui ha iniziato a pensare di uscire dal reality o di chiedere l’intervento dei suoi avvocati.

Proprio quando il loro rapporto sembrava ormai irrecuperabile, i due gieffini hanno tentato nuovamente il chiarimento.

“Io ero fiero di stare con lei, cioè di frequentare lei” ha dichiarato Antinolfi mentre parlavano. “Mi dispiace tanto averti mancato di rispetto” ha aggiunto. “Io ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita – ha spiegato- quando si chiudono certe cose poi uno capisce”.

Soleil Sorge abbraccia Gianmaria Antinolfi e spiega il suo pensiero

Sentendo le parole di Gianmaria, Soleil è intervenuta per ribadire ancora una volta la sua posizione. “Mi sono sentita violata” ha dichiarato accusandolo di essersi comportato male con lei anche nella casa.

“L’hai capito che l’hai fatto e non lo fai mai più? Guardami negli occhi” ha chiesto avvicinandosi a lui e chiedendogli di promettere che presto cambierà. Parlando con Miriana Trevisan, presente con loro nella stanza, Gianmaria le ha spiegato: “Tante cose di lei in generale le ho capite dopo, nel momento in cui non stavo più con lei, mi sono accorto anche di tanti errori che ho fatto, di tante volte che non l’ho capita perché non mi sono immedesimato nella sua persona“. Nel frattempo, Soleil si è avvicinata a lui abbracciandolo.

Antinolfi ha comunque ammesso di aspettarsi a sua volta delle scuse e la Sorge gli ha spiegato di essere dispiaciuta per quanto successo.

“Hai raccontato a tutti la nostra storia, quindi io lì stavo male“ ha osservato. “Se tu racconti la nostra storia lo faccio anche io e ho raccontato quello che avevo sentito” ha aggiunto.

Gianmaria Antinolfi a Soleil Sorge: “Eri la mia felicità”

Durante il loro confronto, Gianmaria ha ribadito più volte la gioia provata nel periodo della loro frequentazione. “La mia felicità io la condivido con le persone a cui voglio bene. Per me eri la mia felicità in quel momento” ha dichiarato lui facendola sorridere.

“Eri la cosa più bella che c’era nella mia vita in quel momento. Volevo condividerla con chiunque e se questa è una colpa, mi dispiace. Eri la cosa più bella che c’era in quel momento” ha spiegato.

GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge sulle sue esperienze in amore

Rivolgendosi alla Trevisan, Soleil ha parlato delle sue passate relazioni. “Tu non hai idea di quanto io abbia sofferto in amore veramente e tante cose non le ho raccontate. Io sono veramente scottata e distrutta da questa cosa. Non ne posso più” si è sfogata. “Vorrei solo una relazione che mi rispetta, mi tutela” ha continuato con la voce rotta dal pianto.

“Io lo sai che sono così, introversa e sensibile” ha spiegato.

Soleil ha inoltre rivelato di essere stata vittima di bullismo da giovanissima. “Avevo la scuola intera di ragazze che si erano ingelosite ad andare a dire in giro che io ero stata con tutto il football team” ha raccontato fra le lacrime. “Io avrei voluto darti veramente la felicità che non sono riuscito a darti. Nonostante io ci abbia provato in tutti i modi, mi dispiace non essere riuscito a renderti felice come avrei dovuto renderti felice” ha ribadito infine Gianmaria.

“Però siete belli quando andate d’accordo“ ha osservato dall’esterno Miriana. “Avete un affetto particolare, poi fate quello che volete” ha spiegato sorprendendoli.