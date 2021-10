Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore, arrivato ormai alla sesta stagione, è tornato a fare compagnia con agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia pomeridiana. La soap di Rai1 continua infatti a mostrare gli sviluppi della sua trama agli affezionati del genere che potranno gustare le nuove puntate a partire da lunedì 4 ottobre 2021, a partire come sempre dalle ore 15:55, fino a venerdì 8 ottobre 2021. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Continuano le vicende della soap per la gioia dei suoi tanti appassionati.

Il paradiso delle signore torna come di consueto su Rai1 lunedì 4 ottobre 2021 con il classico appuntamento della fascia pomeridiana che prende il via alle ore 15:55 ed accompagna gli spettatori fino al venerdì della stessa settimana. Di seguito le anticipazioni delle puntate giorno per giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 4 ottobre

Flora è ormai a tutti gli effetti la nuova stilista del magazzino e continua ad attirare su di se le attenzioni di Adelaide che vuole scoprire cosa c’è scritto nella lettera che le ha lasciato il padre.

Gloria attraversa un periodo complicato e non sa come comportarsi con Ezio e cerca di trovare una spalla forte in Armando. Intanto Salvatore studia bene le mosse da fare con Anna.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 5 ottobre

Armando si mette nei guai con Agnese che si ingelosisce a causa del suo appuntamento con Gloria. Nel frattempo Adelaide cerca di mettere dalla sua parte Flora, invitandola a trasferirsi a Villa Guarneri nonostante Umberto non sappia nulla. Gloria è sempre impegnata a sfuggire ad Ezio mentre Vittorio è alle prese con il prossimo numero del Paradiso Market.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 6 ottobre

Anna prova a mettersi il passato alle spalle con un appuntamento con Salvatore dagli esiti molto altalenanti. Ezio cerca di convincere Stefania ad adare a vivere insieme mentre al Paradiso al posto di Gloria, che continua a schivarlo, ci sarà Paola nel ruolo di capocommessa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 7 ottobre

Anna non vive un momento facile e Massimo arriva al Circolo cercandola con fare minaccioso. La donna sarà protetta da Roberto che troverà anche l’appoggio di Vittorio.

Intanto Armando decide il da farsi con Agnese prendendo una decisione inderogabile, a suo dire.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 8 ottobre

Vittorio corre in soccorso di Anna offrendole un posto al Paradiso anche se la giovane non sembra entusiasta perché a fatica tornerebbe in un posto che le provocherebbe dei brutti ricordi. Flora accetta la proposta di Adelaide e si trasferisce nella Villa. Giuseppe intanto si mette sulle tracce del suo figlio che non sapeva di avere e che si troverebbe in Germania.