Capitano Kirk di Star Trek andrà davvero nello spazio: l’attore William Shatner vola in orbita con Jeff Bezos

William Shatner, attore di Capitano Kirk di Star Trek si prepara a volare in orbita con Jezz Bezos nel secondo lancio della New Shepard, della sua società Blue Origin.

Jeff Bezos si sta preparando a un nuovo volo nello spazio e con lui ci sarà anche un veterano dei film di finzione ambientati in orbita: William Shatner. L’attore canadese ha recitato per anni nella nota serie televisiva Star Trek nel ruolo di Capitano Kirk. A breve il lancio del mezzo ideato dalla società del noto imprenditore segnerà una svolta nella sua esperienza con l’universo spaziale.

William Shatner vola in orbita con Jeff Bezos: Capitano Kirk di Star Trek pronto a battere un record

La finzione talvolta può trasformarsi in realtà.

Lo sa bene William Shatner, attore della nota serie di film fantascientifici Star Trek, che presto vivrà davvero l’emozione del viaggio in orbita. Nelle pellicole ha recitato con il nome di Capitano Kirk, ma la sua esperienza nella vita reale non lo vedrà al fianco del Comandante Spock e di Leonard McCoy, né alla guida della USS Enterprise. Shatner sarà presto a bordo della New Shepard di Blue Origin, società del miliardario Jeff Bezos. Oltre a lui, spiega SkyTg24, l’esperimento di viaggio turistico in orbita vedrà la partecipazione di Chris Boshiuizen, co-fondato di Planet Labs e di Glen de Vires, co-fondatore di Meditata.

Per la società di Bezos, ricorda Ansa, sarà il secondo dei tre voli previsti per il 2021. L’esperienza prevede un lancio che avrà come obiettivo il superamento della linea di Karman, che con i suoi 100 km sopra il livello del mare rappresenta la frontiera dello spazio. La partenza-evento è prevista per il prossimo 12 ottobre.

Lo scorso 20 luglio, New Shepard di Blue Origin ha compiuto il suo primo viaggio con passeggeri, dopo ben 15 lanci con navicella vuota.

A bordo del mezzo c’era lo stesso Jeff Bezos, suo fratello, il 18enne Oliver Deanmen e l’82enne Wally Funk che aveva conquistato il record per la persona più anziana a oltrepassare l’atmosfera terrestre. Con i suoi 90 anni di età William Shatner si appresta a battere il primato della ex recluta dell’areonautica statunitenste. Fra poco tempo il “Capitano Kirk” sarà l’uomo più anziano mai andato in orbita.

Shatner ha commentato con grande entusiasmo il viaggio che vivrà nei prossimi giorni. “Ho sentito parlare dello spazio per molto tempo e ora colgo l’occasione per vederlo con i miei occhi.

Che miracolo” ha dichiarato.