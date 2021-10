GF Vip, Lulù Selassié rivela a Manuel Bortuzzo di volersene andare, poi ammette: “Non voglio farti pena”

Grande Fratello

Continuano le difficoltà di coppia fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi si sono avvicinati molto nelle scorse settimane, ma da qualche tempo l’ex promessa del nuoto ha rivelato di volersi prendere i suoi spazi. Dopo la puntata di lunedì, lei è scoppiata a piangere lamentandosi e arrivando ad ammettere di aver pensato alla possibilità di andarsene dalla Casa.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo in crisi: “Non dirmi mai quello che devo fare”

Da qualche tempo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo stanno vivendo alti e bassi.

Alla fine della scorsa settimana lei aveva manifestato forti gelosie nei confronti di Soleil Sorge, che a suo avviso avrebbe provato in tutti i modi a ottenere la sa attenzione. Sentendo le sue parole, lui non ha esitato a cercare di far valere la sua posizione. “Nella vita non dirmi mai quello che devo fare perché lo so già” ha sbottato. “Io so già tutto. Solo questo ti chiedo. Io sono oltre, stai tranquilla. Faccio quello che voglio nella mia vita“ ha aggiunto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié litigano al GF Vip: lei annuncia di volersene andare

In seguito alla puntata andata in onda lunedì, Lulù ha cercato di confrontarsi nuovamente con Manuel.

La princess ha spiegato all’atleta di percepire una sorta di “muro” innalzato da parte sua. “Capisco il tuo malessere” ha ammesso. “Sto cercando di rispettare le tue esigenze e i tuoi spazi, ma non voglio allontanarmi da te“ ha aggiunto dispiacendosi per quanto accaduto nell’ultimo periodo. Manuel ha risposto alla Selassié rilevando a sua volta la sua opinione. “La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male“ ha spiegato.

Lei ha ribadito quindi ciò che più la fa stare male.

“Spesso mi avvicino per abbracciarti– ha raccontato- ma trovo sempre un muro e tutto ciò mi ferisce”. “Io me ne vorrei andare perché ho tanti problemi gravi nella vita e qui dentro non me la vivo bene” ha poi dichiarato facendo luce sulla gravità del suo stato d’animo.

Lulù Selassié si sfoga con Manuel Bortuzzo: “Non voglio che pensi che io sia pazza”

Lulù ha continuato a esternare il suo stato d’animo, parlando fra le lacrime con Manuel. “Non voglio che pensi che io sia pazza“ ha dichiarato. “Mi è successo tante volte nella vita che le persone pensavano fossi matta perché non volevano capirmi” ha aggiunto sfogandosi.

“Non voglio farti pena amore, scusami se ti ho dato questo stress stasera– ha quindi concluso- io ci tengo veramente tanto altrimenti non sarei stata qui, io veramente so quanto sei speciale”.

Il loro discorso si è poi spostato sull’ormai nota questione della condivisione del letto, che Lulù continua a non voler accettare. In merito, Manuel sembra ormai avere le idee chiare. “Anche questa cosa del letto dobbiamo un attimo risolverla– ha dichiarato- perché io ci passo sopra, rido e scherzo, ma facciamo anche le persone mature“.”Se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo.

Siamo grandi, non dobbiamo perderci in queste cose” ha concluso rassicurandola.