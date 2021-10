Il Collegio 6 torna in tv: quando comincia su Rai2 e la classe della sesta stagione del docu-reality

Programmi TV

A fine ottobre tornerà in televisione su Rai 2 uno degli esperimenti più riusciti del canale che catapulta gli adolescenti di oggi in un anno specifico del passato e gli fa rivivere l’educazione ed il clima di quegli anni. La sesta stagione de Il Collegio arriverà il 26 ottobre 2021 sempre sul canale Rai quando il pubblico potrà gustarsi le disavventure e le ardue prove del nuovo gruppo di adolescenti selezionati per questo salto nel passato. In queste ore sono stati resi noti i dettagli della nuova stagione dell’apprezzatissimo format che a fatto breccia nel cuore dei giovanissimi. Il cast dei ragazzi che parteciperanno, i professori che saranno protagonisti e l’anno in cui si svolgerà Il Collegio 6.

Il Collegio 6: tutto quello che c’è da sapere

Per i tanti fan della trasmissione è ormai cominciato il conto alla rovescia per la prossima stagione de Il Collegio, l’amato docu-reality di Rai2 che tiene con i fiato sospeso milioni di adolescenti con le sue vicende.

In queste ore sono state rilasciate le prime informazioni ufficiali sul programma che per l’occasione porterà i ragazzi del cast nel lontano 1977, l’anno in cui ebbero inizio le trasmissini a colori sulle televisioni del nostro Paese.

La location che farà da sfondo per la seconda volta consecutiva alle vicende dei ragazzi sarà nuovamente il collegio Regina Margherita di Anagni, che ques’anno ospiterà la bellezza di 20 adolescenti.

Il debutto del programma è in agenda per martedì 26 ottobre 2021 quando prenderà il posto di Voglio essere un mago, che la rete sperava potesse conquistare la stessa fetta di telespettatori ma che si sta muovendo con vicende alterne. I telespettatori troveranno nuovamente il cast dei professori al gran completo, dal preside Paolo Bosisio all’iconica Maria Rosa Petolicchio, e potranno contare nuovamente sulla voce narrante di Giancarlo Magalli.

Il Collegio 6: i nomi dei ragazzi che formeranno la classe

Il cast ufficiale dei partecipanti di questa sesta edizione sarà composto da 20 tra ragazzi e ragazze che sicuramente si tufferanno in questa avventura con qualche remora ma che sapranno poi confrontarsi per bene con gli usi ed i costumi del 1977.

Ecco la lista ufficiale dei 20 partecipanti svelata con una foto dalla squadra della produzione del programma di Rai2:

SIMONE CASADEI (16, Coriano – RN)

BEATRICE GENCO (14, Paderno Dugnano – MI)

FILIPPO ROMANO (14, Scandicci – FI)

ELISA CIMBARO (14, Tarvisio – UD)

EDOARDO LO FASO (16, Catania)

DAVIDE MARONI (16, Nova Milanese – MB)

VINCENZO RUBINO (16, Bari)

REBECCA PARZIALE (14, Genova)

SARA MASSERINI (16,Colzate – BG)

LORENZO SENA (14, Viareggio – LU)

MARIA SOFIA PIA FEDERICO (16, Valmontone – ROMA)

ALESSANDRO GIGLIO (15, Torino)

GAIA CASCINO (16, Roma)

GIOVANNI JUNIOR D’AMBROSIO (15, Napoli)

FEDERICA CANGIANO (14, Napoli)

