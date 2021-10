Le Selassié: chi sono le sorelle principesse che fanno discutere dentro e fuori la casa del GF Vip 6

Chi è

Le tre sorelle Jessica, Clarissa e Lucrezia, ormai nota al pubblico del reality show come Lulù, stanno facendo parlare di loro sia dentro la spiatissima casa del Grande Fratello che fuori con i loro criticatissimi modi di fare, con le discussissime lauree e con le alterne vicende legate alla loro nobile origine. Giovanissime e principesse, a loro dire, si stanno distinguendo per la lingua lunga e per la “storia d’amore”, dalle vicende alterne, di Lulù con Manuel Bortuzzo. Scoriamo di più sulle tre sorelle che stanno emergendo come i personaggi più chiacchierati di questa edizione del GF Vip6.

Le Selassié: chi sono le tre chiaccheratissime sorelle del GF Vip6

Le sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissieé (rispettivamente 26, 23, 19 anni) hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip6 come un concorrente unico grazie ad un biglietto di presentazione di tutto rispetto: sono infatti le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassié.

Le tre hanno anche un fratello, Christian Hailé Selassié, anche lui chiacchierato per un presunto flirt con un personaggio noto della televisione.

Devono maggiormente la loro notorietà all’intensa attività social, specialmente su Instagram, dove sono molto seguite e si dilettano a postare contenuti riguardanti la loro routine d’elite da far invidia a tanti. Le ragazze non fanno mistero di trovarsi a proprio agio nello sfarzo e nel lusso e questo lo si è notato da subito nella casa, dove si sono fatte notare per la loro cura esasperata della bellezza con dei make up alquanto criticati dai telespettatori.

Le Princess, si fanno chiamare così dai loro inquilini e da tutti quelle che le conoscono, non erano così sconosciute prima dell’ingresso in casa dato che Clarissa e Lucrezia non hanno mai fatto parte del piccolo schermo.

L’unica ad aver avuto una partecipazione televisiva è stata Jessica che ha partecipato a un’edizione del programma Riccanza su MTV, lo stesso nel quale aveva preso parte Tommaso Zorzi.

Le controversie legate alle sorelle Salessié

I personaggi delle tre princess hanno attirato l’attenzione su di loro a causa di alcune chiacchierate discussioni intorno alla loro nobile origine, come discussone già qualche puntata fa insieme al conduttore Alfonso Signorini. Le tre si sono difese a modo loro e sono apparse molto unite nel rivendicare la loro provenienza principesca come spesso fanno di fonte alle altre discussioni che si stanno verificando in casa.

“Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput****rci, non sarebbe stato intelligente“, hanno detto in Casa. “Siamo abituate a doverci difendere da queste accuse. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, e sono morti. Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie”, hanno raccontato ancora.

Celebre ormai lo scontro con Soleil Sorge per la tematica dei presunti insulti razzisti rivolti da quest’ultima a parte del gruppo della casa, come celebre è la storia d’amore che Lulù starebbe vivendo con Manuel Bortuzzo. Tra i due sembra esserci de tenero anche se tra i giovani quello sicuramente più preso è decisamente la ragazza, che sui social ha ricevuto una valanga di critiche per la sua gelosia morbosa.