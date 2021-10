Manuel Bortuzzo si mette in piedi, il padre lo difende: “Non era un modo per spettacolarizzare”

Grande Fratello

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato selezionato un cast d’eccezione e dalle variegate storie personali. Tra i concorrenti più amati e interessanti, di certo, Manuel Bortuzzo. Lo sportivo, fin dalla sua prima apparizione nel reality show, ha emozionato e coinvolto il pubblico con la sua storia difficile. Ma Manuel Bortuzzo è stato apprezzato, soprattutto, per il suo carattere forte e ottimista.

Dopo un periodo incerto a livello di salute, ieri l’ex nuotatore ha sorpreso coinquilini e spettatori. Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha girato per la casa, grazie all’utilizzo di un particolare tutore.

Il padre di Manuel Bortuzzo ha commentato quest’episodio, come riportato da Fanpage.it.

Manuel Bortuzzo in piedi al GF Vip6, ma il padre svela che non è la prima volta

Manuel Bortuzzo ha indossato, ieri, un tutore e ha fatto un giro in piedi per la casa. Il padre dell’ex nuotatore, Franco Bortuzzo, ha spiegato le ragioni di questa decisione: “Glielo ha consigliato il fisioterapista… Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno“.

Insomma, le prove di camminata dello sportivo sarebbero per lui del tutto normali e indicate dal suo medico. Franco Bortuzzo ha voluto, così, scacciare via ogni possibile dubbio che si potesse trattare di una scena a favore di telecamera: “Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio… Capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa“.

Il padre di Manuel Bortuzzo è tornato anche sulla recente febbre del ragazzo, tranquillizzando i telespettatori: “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione“.

Manuel Bortuzzo, nella casa del GF Vip6, ha trovato la forza di mettersi in piedi. Ma il nuotatore sembra un po’ spento, come sottolineato anche dall’ex fidanzata Federica. Franco Bortuzzo ha detto la sua a riguardo: “Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà.

Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede“.

Il padre di Manuel Bortuzzo, però, crede nella sua grande forza d’animo, che sicuramente gli farà superare ogni ostacolo: “Nella sua situazione Manuel può vivere sereno, ma sicuramente non è felice. Tra le righe si legge la tristezza di non poter ballare o fare le cose che ha sempre fatto nella sua vita. Per fortuna lui ha molta consapevolezza e capacità di accettazione, è in grado di non abbattersi ed essere sereno gli basta“.