Manuel Bortuzzo cammina al Grande Fratello Vip: i compagni reagiscono sorpresi vedendolo in piedi. Il video

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha sorpreso i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, presentandosi di fronte ai loro occhi in piedi. I “vipponi” stavano chiacchierando nel soggiorno, quando l’ex nuotatore è arrivato camminando sulle sue gambe, accompagnato da quelli che ormai sono i suoi migliori amici nella Casa. Vedendolo, i suoi compagni non hanno potuto nascondere la loro emozione.

Manuel Bortuzzo cammina al Grande Fratello Vip: la reazione dei compagni

Manuel Bortuzzo è entrato al Grande Fratello Vip per mostrare al pubblico da casa cosa significa vivere con la disabilità.

L’ex promessa del nuoto non ha mancato di mostrarsi alle prese con il suo amato sport, nuotando nella piscina della Casa, ma mai prima di oggi aveva lasciato la sua sedia a rotelle. In queste ore invece, il 22enne ha deciso di fare una sorpresa ai suoi compagni, arrivando sulle sue gambe in cucina, seguito da Alex Belli e Aldo Montano . “È un nuovo concorrente?“ ha domandato scherzando Katia Ricciarelli vedendolo. “Hai visto come è alto?“ ha domandato Belli accompagnandolo passo dopo passo.

Raggiunto il bancone al centro della cucina, Manuel si è appoggiato, organizzando con lui e Montano il modo migliore per sorprendere gli altri concorrenti. “È una roba emozionante, che sberla che sei!” ha commentato incredulo Davide Silvestri. “Sei il più alto di tutti!” ha ribadito, seguito a ruota da Katia Ricciarelli che è intervenuta con un “Ammazza che figo!”. Manuel ha poi rivelato di essere alto 1,93 metri, confermando le ipotesi dei suoi compagni.

La sorpresa di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: in piedi grazie ai tutori

A permettere a Manuel di camminare da solo con l’aiuto di un girello sono stati degli speciali tutori, che gli hanno permesso inoltre di stare in piedi senza l’aiuto di nessuno.

È proprio così che lo hanno trovato i suoi compagni al risveglio. Vedendolo, Carmen Russo è corsa ad abbracciarlo ancora in vestaglia. “Che bella cosa stamattina” ha esclamato entusiasta. “Giuro, non me ne sono accorta, però ho detto ‘c’è qualcosa di strano’” ha continuato. Anche Miriana Trevisan lo ha abbracciato emozionata.

Quando si è svegliata, Lulù Selassié lo ha raggiunto baciandolo ancora assonnata. Dopo di lei è arrivata anche Raffaella Fico, che Manuel ha stretto a sé, baciandole i capelli e dicendosi felice di poterla finalmente abbracciare dall’alto.

“Hai visto? Ci hai visto lungo” ha poi detto alla princess, complimentandosi indirettamente con Bortuzzo per la sua bellezza.