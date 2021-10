Ignazio Moser, la foto dopo l’annuncio dei problemi di salute: enorme cambiamento per l’ex naufrago

Gossip

Ignazio Moser non sta bene: il ciclista e personaggio tv lo ha rivelato pochi giorni fa con alcune storie. Ora, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ha mostrato gli effetti dei misteriosi disturbi fisici e mentali di cui starebbe soffrendo: tra i più evidenti, un’enorme perdita di peso.

Ignazio Moser, su Instagram la foto che rivela i problemi di salute

Nonostante avesse annunciato un periodo di distacco dai social, è proprio dal suo profilo Instagram che Ignazio Moser si è mostrato dopo aver rivelato dei problemi di salute.

Pochi giorni fa aveva detto: ““Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi“. Poi ha aggiunto: “Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia nulla di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“.

Ora, la foto di Ignazio Moser che sicuramente non aiuta ad alleviare la preoccupazione dei fan, nonostante lo stesso ex naufrago ci scherzi sopra. Nello scatto in bianco e nero, si vede una grande perdita di peso per Moser, simile a quella vista all’Isola dei Famosi, come ironizza lui: “-10 kg, quasi forma Isola“.

Ignazio Moser si mostra dopo l’annuncio dei problemi di salute – Instagram

I problemi di salute di Ignazio Moser: le parole dell’ex naufrago

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è alle prese con alcuni misteriosi problemi di cui però non ha avuto problemi a parlare, anzi. Nei suoi messaggi ai fan tramite gli account social, ha posto l’accento proprio sulla necessità di non stigmatizzare questo genere di problemi e dimostrarsi aperti e comprensivi del benessere mentale.

Ignazio Moser ha scritto: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere“. Poi ha aggiunto: “Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici“.

La confessione di Moser lo porta a scrivere: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso)“. Infine, l’ex ciclista e ormai popolare personaggio tv consiglia: “Ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente. Almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”.