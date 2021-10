Laura Torrisi e la malattia: la lotta contro l’endometriosi, dalla diagnosi nel 2009 all’ultimo intervento

TV e Spettacolo

Laura Torrisi dal 2009 convive con una dura malattia, che l’ha portata a fine 2020 a sottoporsi a un delicato intervento. L’attrice, in particolare, soffre di endometriosi, patologia ginecologica della quale ha voluto parlare nel suo primo libro P.S. Scrivimi sempre. Ripercorriamo il suo lungo calvario, analizzando tale patologia e come la Torrisi abbia dovuto affrontarla nel corso degli anni.

Laura Torrisi e la diagnosi di endometriosi nel 2009

La vita di Laura Torrisi è cambiata drasticamente nel 2009 quando le è stata diagnosticata una patologia ginecologica di cui soffrono numerose donne: l’endometriosi.

Si tratta di una malattia cronica non ancora chiarita che coinvolge la salute della donna in maniera globale, con conseguenti effetti psicofisici spesso debilitanti. L’attrice ha affrontato il tema dell’endometriosi nel suo primo libro, P.S. Scrivimi sempre, nel corso del quale ha voluto ripercorrere questi lunghi anni vissuti con questa malattia e la lunga battaglia che l’ha vista combatterla.

La malattia di Laura Torrisi ha rischiato anche di comprometterne il futuro professionale e, soprattutto, privato.

I suoi problemi di salute l’hanno più volte portata a rivalutare il proprio impegno sul set e, nella sfera personale, ha rischiato di non poter avere figli. Sino alla nascita nel 2010 di Martina, avuta dalla relazione con l’attore Leonardo Pieraccioni: un dono prezioso per entrambi.

Laura Torrisi e la lotta alla malattia: i ricoveri e l’intervento

Laura Torrisi ha dovuto far fronte a numerosi ricoveri in ospedale, gli ultimi risalenti all’inizio del 2021. Era inizio gennaio quando l’attrice si è dovuta sottoporre a un delicato intervento, tappa fondamentale nella sua estenuante lotta contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero.

In un post condiviso su Instagram ha ringraziato i medici per averla supportata, per poi fare i tardivi auguri di buon anno parlando ai suoi followers del suo “Capodanno alternativo” in un letto d’ospedale.

Ma, quando la parte più dolorosa sembrava alle spalle, Laura Torrisi ha dovuto fare i conti con un nuovo ricovero in ospedale. “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua” la sua confessione su Instagram ad aprile del 2021. L’attrice è ancora costretta a convivere con l’endometriosi, nonostante gli ottimi progressi riscontrati nel corso degli anni.

E, proprio nel sul libro, ha voluto affrontare con sincerità e sensibilità questo cammino che l’ha vista combattere contro il dolore, con tutte le sue forze.