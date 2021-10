Amici di Maria De Filippi: perché non va in onda domenica 10 e quando vederlo su Canale5

Programmi TV

Complice il nuovo cambio di programmazione deciso dai vertici Mediaset, i tanti fan di Amici di Maria De Filippi oggi domenica 10 ottobre 2021 dovranno fare a meno del loro programma preferito. Canale5 infatti preferisce non schierare la regina della televisione contro la proposta di Rai1 che vede una gara dell’amata Nazionale di Calcio e lascia in panchina sia il talent show che Verissimo di Silvia Toffanin. Ecco quando tornerà in televisione l’amato programma di Marie De Filippi e tutto quello che c’è da sapere.

Canale5 sostituisce Maria De Filippi: chi subentra al suo posto

Il palinsesto di Canale5 per domenica 10 ottobre 2021 subisce un grande e significativo cambio di programmazione per fare fronte alle scelte dei vertici della rete che hanno risposto con tempismo alle scelte della Rai.

Nonostante il canale avesse da poco messo a punto la sua programmazione domenicale, deve nuovamente far fronte a dei cambiamenti che si spera che i telespettatori recepiscano subito.

Dopo la scelta di Rai1 di mandare in onda la gara di calcio valevole per il terzo e quarto posto della competizione della Nation League i programmi di Amici e Verissimo lasciano a loro volta il campo per fare spazio a 3 episodi della soap più seguita di Canale5.

A riempire la fascia oraria che prende il via alle ore 16: circa saranno infatti 3 nuove puntate della seguitissima Love is in the air al termine delle quali andrà in onda il film dedicato alla televisione dal titolo Inda Lindstrom – Nella tua vita.

La nuova programmazione di Canale 5: quando va in onda Amici di Maria De Filippi

Dopo questo segnificato aggiustamento nel palinsesto domenicale di Canale5 si avranno degli effetti anche in quello di lunedì 11 ottobre 2021, quando per fare spazio al programma della regina della televisione ne pagherà le conseguenze un altro format della stessa conduttrice.

Nella fattispecie Amici di Maria De Filippi si sposta da domenica a lunedì 11 ottobre a partire dalle ore 14:45 quando andrà in onda prendendo il posto di Uomini e Donne ed occupando il suo consueto spazio. Per quello che riguarda il programma di Silvia Toffanin invece lo stesso tornerà con il suo doppio appuntamento fisso da settimana prossima, quando Verissimo andrà in onda sabato 16 e domenica 17 ottobre.