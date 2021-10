Festival di Sanremo 2022: quello che si sa sull’Amadeus Ter e chi potrebbe affiancarlo nella conduzione

Programmi TV

Il Festival di Sanremo 2022 si sta avvicinando sempre più e pian piano continua a prendere forma nella testa del suo amato direttore artistico Amadeus. Quella che sta per arrivare sarà la terza edizione curata e condotta dal volto di punta del primo canale Rai che si appresta a stupire il pubblico con alcune importanti novità nel format e nei volti che saranno impegnati nella kermesse musicale nostrana dell’anno. Qualcosa si sta muovendo ance sul fronte conduttori che dovrebbe veder impegnato per la terza volta consecutiva anche lo showman Fiorello. Tutto quello che sappiamo finora delle scelte di Amadeus e della macchina organizzativa Rai per il prossimo Festival di Sanremo ed i rumors sui papabili conduttori.

Festival di Sanremo 2022: tutte le ultime indiscrezioni sui conduttori

La macchina organizzativa che gira intorno al Festival di Sanremo si sta già muovendo da tempo per mettere al posto giusto i tasselli giusti. Dopo la conferma più che meritata per la conduzione e la direzione artistica di Amadeus stanno iniziando ad arrivare altre indiscrezioni per quanto riguarda i volti che dovrebbero affiancare il conduttore nella sua terza esperienza da mattatore.

Il primo nome certo è sicuramente quello di Fiorello confermato proprio dal conduttore durante la chiacchierata con Bruno Vespa tenutasi qualche settimana fa a Porta a Porta. Amadeus ci ha tenuto a precisare il rapporto straordinario che lo lega al siciliano, tanto da far pensare che quella della stima ed amicizia sia un valore imprescindibile per affiancare il conduttore.

Ed allora su questa scia gli altri nomi papabili, diffusi da Tvblog, tornano ad essere quelli di Jovanotti, che per due anni consecutivi ha declinato l’invito degli amici, di Simona Ventura, in odore di co-conduzione già lo scorso anno se non si fosse messo di mezzo il Covid-19, ed ancora Gerry Scotti, Paolo Bonolis ed anche Alberto Matano.

Attenzione anche al nome di Alessia Marcuzzi rimasta senza un programma dopo la rottura con Mediaset.

Festival di Sanremo 2022: quando andrà in onda

L’unica cosa certa per ora oltre alla partecipazione di Fiorello ed Amadeus, è la data di trasmissione dell’evento musicale che andrà in onda come di consueto nel mese di febbraio. Nella fattispecie la settimana scelta per la messa in onda sarà quella che va da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022, quando in 5 serate consecutive il pubblico potrà godersi lo spettacolo televisivo più atteso di casa nostra.