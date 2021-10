Jared Leto tra gli scontri No Green Pass a Roma, le foto e i video dell’attore: “Asfissiato dai lacrimogeni”

Gossip

L'attore premio Oscar Jared Leto si è ritrovato in mezzo agli scontri del corteo No Green Pass di Roma: ha pubblicato foto e video tra la folla, tanti i momenti di tensione

Jared Leto si è imbattuto ieri nel corteo No Green Pass che ha dato vita a scontri e violenze tra manifestanti e Polizia a Roma. L’attore e premio Oscar ha documentato il caos tra le vie della capitale italiana, mostrando gli assalti ai mezzi delle forze dell’ordine e anche alcuni feriti.

Jared Leto, le foto e i video dell’attore durante gli scontri di Roma

Tra le migliaia di persone per le strade di Roma ieri c’era anche Jared Leto: l’attore è finito in mezzo ad una manifestazione non autorizzata che ha portato all’assalto della sede Cgil e al tentativo di avvicinarsi a Palazzo Chigi, in un pomeriggio che ha richiamato alla memoria quanto avvenuto a Washington lo scorso gennaio.

Il sit-in No Green Pass di Piazza del Popolo si è spostato lungo le vie del centro e tra le foto e i video della giornata ci sono anche quelle del premio Oscar per Dallas Buyers Club.

La folla grida “Libertà” nei video di Jared Leto – Instagram

Nei suoi video, mostra la folla che sfila per Roma, inneggiando slogan per la libertà contro il Green Pass. Le legittime manifestazioni di dissenso si sono però tramutate in violenza, come dimostrato dalle stesse immagini di Jared Leto: calci ai mezzi della Polizia, atteggiamenti intimidatori e attimi di enorme tensione con la Polizia.

Il video di Jared Leto durante gli scontri di Roma – Instagram

Jared Leto, l’attore su Instagram sugli scontri di Roma: “Sono stato asfissiato“

Tra i video di Jared Leto che documentano con maggior crudezza e realismo, c’è quello della ripresa di un uomo ferito: seduto sul marciapiede, si tiene la testa dove si intravede del sangue e viene aiutato da numerose persone.

Jared Leto tra le proteste di Roma – Instagram

Il reportage dell’attore prosegue nelle sue storie Instagram, dove a un certo punto spiega anche come si sia ritrovato in mezzo al caos degli scontri No Green Pass di Roma, per i quali al momento si contano 12 arresti tra cui leader di Forza Nuova.

Jared Leto ha scritto: “Mi sono ritrovato in una protesta in Italia. Da quello che ho capito era per i vaccini obbligatori / green pass. Sono stato asfissiato coi lacrimogeni e da lì me ne sono andato. Ecco qualche immagine e video“.