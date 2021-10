Scherzi a parte: gli ospiti di Enrico Papi nella quinta puntata di domenica 10 ottobre. Le anticipazioni

Programmi TV

La nuova edizione di Scherzi a parte sta confermando gli ottimi ascolti inanellati nei primi appuntamenti dell’anno quando Enrico Papi ha sancito il suo ritorno in casa Mediaset. Il conduttore romano spera che si possa continuare dopo l’incoraggiante inizio anche nel prossimo appuntamento, quello di domenica 10 ottobre 2021 su Canale 5 in prima serata quando andrà in onda la quinta puntata a partire dalle ore 21:30. I telespettatori potranno vedere sui propri schermi gli scherzi messi in scena dalla squadra della trasmissione che vedranno protagonisti in prima persona altri 4 famosi Vip che sono finiti tra le loro grinfie.

Le anticipazioni per il quinto appuntamento del programma e quali saranno i personaggi famosi presi di mira dagli scherzi della trasmissione.

Scherzi a parte: le anticipazioni della quinta puntata

Scherzi a parte nel corso delle sue fin qui quattro puntate ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5, confermando le sensazioni positive ricevute al debutto piazzandosi davanti a Rai1. Il programma non ha infatti intenzione di mollare la presa nonostante il calo della scorsa settimana e continuerà la messa in onda delle sue nuove puntate con il quinto appuntamento in calendario per domenica 10 ottobre 2021.

Enrico Papi e Scherzi a Parte nel quarto appuntamento di stagione si sono dovuti piegare solo a Rai1 che per l’occasione proponeva di domenica l’appuntamento con i Bastardi di Pizzofalcone. Il 14% fatto segnare con la puntata di domenica 3 ottobre 2021 però può essere un punto di ripartenza interessante considerando la sfida che attende la trasmissione in questa domenica.

Scherzi a parte: gli ospiti vip presi di mira nella quinta puntata

Enrico Papi per l’occasione della quinta puntata del programma troverà di fronte i malcapitati Vip presi di mira dai suoi scherzi e da quelli della sua squadra di autori.

Saranno presenti nello studio di Scherzi a parte per rivedere quanto subito la campionessa di nuoto e fresca conduttrice de Le Iene Federica Pellegrini, il cantante e nuovo ballerino di Ballando con le Stelle Memo Remigi, il cantante volto storico dei Pooh Red Canzian e l’attrice Eleonora Giorgi.