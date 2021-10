Amedeo Goria incontra Vera Miales al Grande Fratello Vip: tutta la verità sulla presunta gravidanza

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare di Amedeo Goria e della presunta gravidanza della compagna, Vera Miales. La notizia bomba annunciata nella scorsa puntata ha mandato in crisi il giornalista che, questa sera, si trova di fronte alla fidanzata per un necessario confronto. La modella, in lacrime, confessa tutta la verità e si lascia andare a un amaro sfogo contro la mancanza di fiducia di Amedeo.

Amedeo Goria e la presunta gravidanza di Vera Miales: la verità

Amedeo Goria, nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì sera, ha ricevuto una notizia che ha suscitato in lui sentimenti contrastanti.

La presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales è stata accolta con un filo di gioia da un lato e, soprattutto, tanta preoccupazione dall’altro. Il giornalista, parlandone anche con i coinquilini nella Casa, si è detto preoccupato circa la possibilità di diventare padre alla sua età. Timori legati anche a come potrebbero aver preso la notizia le persone a lui più vicine, tra cui la figlia Guenda.

Questa sera al Grande Fratello Vip va in scena un delicato ma necessario confronto tra Amedeo Goria e la sua Vera Miales.

In settimana il giornalista ha chiesto di avere un contatto con lei, per capirne di più e per scoprire se le voci che circolano sono vere o infondate. Il confronto va in scena nel giardino della Casa, dove tutta la verità viene finalmente a galla.

La verità di Vera Miales: “Non sono incinta“

Vera Miales si presenta in giardino con un abito da sposa, spiegandone successivamente il motivo. “Avrei preferito mettere quell’abito in un altro momento. I conti non li sai fare proprio” esordisce piangendo in riferimento ai conti fatti da Amedeo sull’ipotesi di gravidanza.

In lacrime, Vera si dice delusa per la mancanza di fiducia da parte di Amedeo e svela tutta la verità: “C’è una guerra fuori che sto combattendo da sola e tu ancora continui a non fidarti di me, a mettere tutto quello che è nostro in dubbio. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo…“.

Amedeo Goria, anche lui in lacrime, ammette di sentire la sua mancanza. E, successivamente, la modella spiega il motivo dell’abito bianco: “Quest’abito l’ho messo perché rappresenta la mia purezza e fedeltà. Anche se volevo un figlio e potevo essere incinta, sarebbe stato tuo.

Avresti dovuto difendermi, perché non l’hai fatto? Perché non lo gridi che tu mi ami e continui ad aggrapparti e dirti che siamo amici? Non siamo amici“.

Amedeo Goria a Vera Miales: “Ti starò sempre vicino“

Amedeo Goria si rivolge a Vera Miales con parole che non sembrano mettere in dubbio i sentimenti verso di lei: “Tesoro mio, ti voglio bene e lo sai. Non ho mai messo in dubbio. Ho detto che se ci fosse un pargoletto sarebbe certamente mio. Ti amo tanto a modo mio. Con i miei difetti e la mia età“. Ma la Miales si dice ancora delusa per le sue parole una volta appresa la voce legata alla presunta gravidanza: “A me fa male che tu hai messo in dubbio e hai detto: ‘La madre è certa, il padre no…’“.

Amedeo Goria si scusa subito per la battuta di cattivo gusto: “Scusa, è stata una battuta per rendermi quasi ironico come faccio di solito. Posso solo dirti questo: ti amo, ti starò sempre vicino“. E aggiunge: “Ho pensato, da venerdì ho cominciato a pensare: ‘Se fosse incinta, sarà difficile l’adattamento iniziale ma lo prenderei in considerazione’. Spero di raggiungerti presto, ci siamo conosciuti in un modo insolito e sei una donna molto generosa e lavoratrice. Di ogni cosa ne abbiamo sempre parlato“.

Vera Miales contro i concorrenti: “Non sparate le sentenze“

Alfonso Signorini, che dallo studio ha preso visione di tutto il confronto, sbotta rivolgendosi ai telespettatori a casa con un ironico “Io dopo questo mi licenzio“. E chiede a Vera Miales se sia veramente incinta. La ragazza nega: “No, purtroppo non aspetto un bambino anche se avrei voluto“. Il conduttore a quel punto le chiede il motivo del pancino sospetto che è apparso in alcuni scatti rubati, circolati sui siti di gossip in questi giorni. La modella non ha intenzione di parlarne e accenna solo poche parole: “Esiste una specie di gravidanza psicotica“.

In giardino fanno capolino anche alcuni concorrenti, tra cui Aldo Montano e Soleil Sorge, che negli scorsi giorni hanno commentato tale vicenda con lo stesso Amedeo Goria. Vera Miales si scaglia contro di loro, rei di averla giudicata senza conoscerla: “Quando non sapete una cosa, non giudicatela, non sparate le sentenze. Qua dentro non siete né avvocati, né giudici. Io sono stata incinta, i sintomi li conosco e so quali sono. Ogni corpo reagisce a un modo diverso“.