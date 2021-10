Francesca Cipriani perde un dente al Grande Fratello Vip6 e un altro concorrente lo mangia: il retroscena

Grande Fratello

Francesca Cipriani sta facendo molto parlare di sé al Grande Fratello Vip6. La showgirl ha diviso il pubblico in diverse occasioni per delle uscite un po’ troppo fuori dalle righe. Si tratta, a esempio, della reazione troppo colorita per la visita del fidanzato Alessandro Rossi. In quest’occasione, perfino Alfonso Signorini è dovuto intervenire per calmare la foga dell’ex Pupa.

Ma la showgirl è stata protagonista, recentemente, di un altro episodio surreale. Francesca Cipriani ha perso un dente al Grande Fratello Vip6 e Nicola Pisu l’ha mangiato. Un avvenimento assurdo, le cui dinamiche sono state ricostruite da vari protagonisti della casa.

Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù, Nicola Pisu lo mangia

Francesca Cipriani ne ha combinata un’altra delle sue. La showgirl ha tenuto banco in casa con una nuova trovata, stavolta, involontaria. Francesca Cipriani ha perso un dente, che è finito nel tiramisù ed è stato mangiato da Nicola Pisu.

I concorrenti, riuniti intorno a un tavolo, hanno ricostruito l’accaduto, dopo che Nicola Pisu si è reso conto di avere in bocca un bocca un dente altrui.

Manila Nazzaro ha pensato subito alla showgirl: “Possa essere il pezzo del dente della Cipriani?… Ti ricordi quando si era staccato il provvisorio?… Perché lei ha mangiato la crema, però mi sembra strano perché lei non ha mangiato quella che veniva messa“.

Clarissa Selassié ha raccontato le impressioni di Nicola Pisu: “Io so solo che Nicola ha sentito un rumore e ha sputato un dente… Non era di Nicola“. Anche Sophie Codegoni è intervenuta: “Era un provvisorio sicuramente“.

Nicola Pisu mangia il dente di Francesca Cipriani: lo scambio tra i due

Nicola Pisu si è ritrovato in bocca un dente di Francesca Cipriani, la showgirl ha richiesto spiegazioni al malcapitato: “Nicola ma hai buttato un dente nel secchio?… Me lo devo riattaccare… Hai mangiato un mio dente?

Mi è caduto mentre lo mangiavo“.

Il concorrente, tra le risate, ha raccontato l’accaduto: “Si… Non pensavo fosse un dente. Mentre mangiavo il tiramisù… Ho sputato.. L’appoggio lì ‘Ma è un dente’, arriva Giucas e fa ‘Ma è di Francesca’“.

Francesca Cipriani ha rinunciato a riattaccare il dente, evidentemente rotto, ma ha messo in guardia Nicola Pisu: “Ti ammazzavo Nicola, ci scappava il morto stasera se mi mangiavi il dente… Mi ha mangiato il dente“.