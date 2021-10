Grande Fratello Vip 6 anticipazioni: cosa accade questa sera nella Casa più spiata d’Italia

Programmi TV

Oggi lunedì 11 ottobre arriva una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 come sempre condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore dirigerà un nuovo appuntamento del reality show che vede le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pronte ad intervenire dallo studio. Le due donne commenteranno gli avvenimenti della puntata che si muoveranno intorno ad alcuni argomenti anticipati in queste ore proprio dai profili ufficiali della trasmissione.

La nuova puntata di lunedì 11 ottobre del GF Vip6

Questa sera torna in onda su Canale5 il Grande Fratello Vip6 con una nuova puntata che promette già scintille.

Negli ultimi giorni la casa e gli animi dei concorrenti rimasti in gara si sono infiammati intorno ad alcuni argomenti che promettono di creare nuove ed interessanti dinamiche anche per il pubblico come il bacio a stampo tra la nominata Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Alfonso Signorini di sicuro si starà sfregando le mani ed il pubblico si aspetta di vedere cosa metteranno in scena lui e la sua squadra per l’appuntamento di oggi lunedì 11 ottobre 2021.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nelle ultime ore il profilo ufficiale di Instagram della trasmissione ha svelato qualche piccolo assaggio circa cosa vedremo nel corso della puntata di oggi lunedì 11 ottobre 2021.

Innanzitutto scopriremo l’esito del televoto che ha coinvolto i nominati Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan che consegnerà il nome del primo candidato all’eliminazione di venerdì, come spesso accade con le votazioni del lunedì sera.

Ed ancora al centro della scena ci sarà Manila Nazzaro con il racconto del suo amore per Lorenzo Amoruso che già qualche anno fa era finito sotto le telecamere di Temptation Island ed anche Amedeo Goria, finito suo malgrado nell’occhio del ciclone per la paparazzata della sua fidanzata Vera Miales forse in dolce attesa.

Non mancheranno poi gli approfondimenti sullo status della storia tra Manuel e Lulù, che in queste ore vive una battuta d’arresto, e sulla coesione della casa che risulta essere sempre più divisa in due gruppi.