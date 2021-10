Uomini e Donne anticipazioni: arriva la prima scelta dell’edizione 2021/2022 ed è del tutto a sorpresa

Uomini e Donne

L’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne presenta al pubblico delle puntate in cui vengono mescolate le vicende del trono classico e quelle del trono over. I protagonisti più navigati dal dating show stanno facendo molto parlare di sé con vicende amorose piuttosto complicate. Gemma Galgani non riesce a costruire una conoscenza duratura e strizza l’occhio ai Cavalieri più giovani. Ida Platano ha finalmente ritrovato delle emozioni forti ma con Marcello Messina, ma tra i due è finita molto male.

Nel trono classico i 4 protagonisti scelti dalla redazione sono Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti.

Mentre le ragazze continuano a creare delle dinamiche per il pubblico, a Uomini e Donne secondo le anticipazioni i due troni maschili non arriveranno a dicembre, come riportato da Il Vicolo delle News. Joele Milan dovrà abbandonare il dating show per delle bugie, mentre Matteo Fioravanti effettuerà a breve la sua scelta.

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo Fioravanti sceglie e a sorpresa Noemi

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, le emozioni sono dietro l’angolo.

Nel trono classico, infatti, ci saranno delle importanti novità. In particolare, Matteo Fioravanti stupirà il pubblico con la prima scelta della stagione.

Anche se il tronista romano ha sempre dichiarato di essere piuttosto freddo e diffidente, il ragazzo effettuerà un’inaspettata scelta a sorpresa. Matteo Fioravanti, a Uomini e Donne, sceglierà Noemi anticipatamente.

Uomini e Donne anticipazioni: la messa in onda della scelta di Matteo Fioravanti

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti dopo un’esterna toccante scoppierà in lacrime.

Proprio le forti sensazioni provate spingeranno l’autrice del programma, Raffaella Mennoia, a consigliare al tronista di prendere una scelta anticipata.

Così, Matteo Fioravanti sceglierà Noemi, corteggiatrice partenopea. La ragazza accetterà di buon grado la decisione del tronista e i due lasceranno il programma insieme. Scenderanno, così, i primi petali rossi dell’edizione 2021/2022, ma la puntata della scelta non andrà in onda prima di novembre.