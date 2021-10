Gossip

Stefano Corti, compagno di Bianca Atzei, aggiunge un tassello al raccolto del dolore per la perdita del loro figlio. Parole intrise d'amore e speranza dopo il dramma dell'aborto

Bianca Atzei ha rivelato il suo dolore per la perdita del figlio che aspettava da Stefano Corti, parlando ai suoi follower dell’aborto. Il compagno della cantante ha deciso di rompere il silenzio con un post su Instagram, attraverso un lungo messaggio che accompagna il dolcissimo video in cui è impresso il momento in cui ha scoperto la gravidanza.

Bianca Atzei, il messaggio del compagno Stefano Corti su Instagram

Dopo il post con cui Bianca Atzei ha condiviso il suo dolore per l’aborto, Stefano Corti, compagno della cantante dal 2019, ha deciso di parlare su Instagram.

Per raccontare la loro storia, un lungo messaggio d’amore e speranza, ma anche un video: quello del momento in cui ricevette dalla compagna la dolcissima notizia della gravidanza.

“Abbiamo aspettato un po’ per capire se parlarne apertamente. Purtroppo questo momento di gioia catturato nel video è durato solo qualche mese fino a quando alla terza ecografia ci hanno comunicato che la gravidanza si era interrotta (…). Alla fine abbiamo scelto la via della fecondazione assistita. (…). E finalmente, dopo aver tribolato, quel giorno è arrivato.

Felicità. Che dire. Oggi siamo ancora al punto di partenza“.

Il messaggio di Stefano Corti si conclude con uno slancio verso il futuro: “Per Bianca ovviamente è stata più dura perché alla fine, diciamoci la verità, sono le donne ad avere il potere della vita nella pancia e nel cuore. Non sono perfetto e spero di essere riuscito a farla sentire un po’ meno male. Ci rimboccheremo le maniche perché alla fine la vita ne uscirà vincitrice“.

Il dolore di Bianca Atzei: la rivelazione sull’aborto

Poco prima, era stata proprio Bianca Atzei a svelare la situazione e la loro triste esperienza sui social: “Quando ho visto quel test di gravidanza positivo – si legge in un passaggio del suo sfogo su Instagram – è stata l’emozione più bella della mia vita (…).

Purtroppo quella felicità è sparita quando abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo alcuni mesi e si è dovuto intervenire chirurgicamente“.