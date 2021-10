Dayane Mello in crisi a La Fazenda: “Mi sento molto fragile”. Il sofferto sfogo alla compagna di reality

TV e Spettacolo

Dayane Mello continua a vivere un periodo complicato nel reality brasiliano La Fazenda. Dopo le accuse di molestie contro il concorrente Nego Do Borel, poi cacciato dalla produzione, la modella è apparsa in crisi e stanca di questa nuova avventura televisiva. “Mi sento molto fragile in questo momento” la difficile confessione alla compagna di gioco Valentina Francavilla.

Dayane Mello in crisi a La Fazenda

Non è un periodo positivo per Dayane Mello, attuale concorrente dell’edizione del reality brasiliano La Fazenda.

La modella ha voluto tuffarsi in questa nuova avventura televisiva dopo l’ultima recente esperienza al Grande Fratello Vip. Il passaggio da un reality all’altro, tuttavia, ha portato con sé una scia di stanchezza e pressione che la modella brasiliana sta patendo proprio in questi giorni.

Dayane sta attraversando una fase complicata del suo percorso a La Fazenda, e non solo per le accuse di molestie contro il cantante Nego Do Borel, poi inevitabilmente espulso dal gioco dopo il gravissimo fatto. La modella brasiliana ammette di sentirsi stanca per le pressioni del gioco e per l’atteggiamento di alcuni concorrenti che, a suo dire, si starebbero coalizzando contro di lei.

In un’intima confessione alla compagna di viaggio Valentina Francavilla, la Mello si lascia andare a un sofferto sfogo.

Dayane Mello si sfoga con una compagna: “Mi sento molto fragile“

Dayane Mello sembra fare mea culpa dopo la decisione di accettare la proposta di La Fazenda subito dopo il lungo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento” la confessione a Valentina Francavilla.

Non solo una fragilità interiore, ma la Mello avverte anche di non sentirsi completamente accettata dal gruppo che, a suo giudizio, vedrebbe il reality come una guerra piuttosto che come un gioco. Il suo sfogo, in particolare, è indirizzato al compagno Bil Araújo: “Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota“. Per Dayane non sono giorni semplici ma, come traspare dall’intimo confronto con la Francavilla, può consolarsi per aver trovato un’amica con cui confidarsi.