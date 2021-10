Francesca Cipriani e Giucas Casella: la showgirl ricorda il momento in cui quasi ruppe la costola al mago: il video

Grande Fratello

Francesca Cipriani è protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip6. La bombastica showgirl ha regalato al pubblico alcuni episodi cult. Primo tra tutti il momento surreale del ritrovamento del suo dente dentro il tiramisù, poi mangiato da Nicola Pisu.

Ma Francesca Cipriani ha fatto anche sbalordire il pubblico con le reazioni piuttosto scomposte alle sorprese del fidanzato. Anche il conduttore Alfonso Signorini è dovuto intervenire a bloccare uno di questi sui slanci. Ne ha fatto le spese il povero Giucas Casella, a cui la ragazza ha staccato una ciocca di capelli nella foga.

Anche nella puntata dell’11 ottobre del reality la showgirl ha riversato il suo entusiasmo sul famoso mago.

In quest’occasione, Francesca Cipriani su Giucas Casella ha ricordato un episodio del passato. I due erano concorrenti all’Isola dei Famosi e la showgirl costrinse il mago al ritiro, rompendogli quasi la costola.

Francesca Cipriani si sfoga su Giucas Casella al GF Vip6

Francesca Cipriani è stata vittima ieri di uno scherzo, organizzato da Alfonso Signorini, con la complicità di Aldo Montano.

Lo sportivo ha imitato la voce del fidanzato della showgirl, che non l’ha presa bene, rincorrendolo per la casa. Aldo Montano ha girato le attenzioni della ragazza su Giucas Casella: “Come Giucas no, i capelli sono rimasti due… Prendi lui Francesca“.

La ragazza ha simpaticamente picchiato il mago, che era fuori dalla discussione in atto: “Ma che c’entro io?“. Quando Alfonso Signorini ha chiesto delle spiegazioni, Francesca Cipriani su Giucas Casella ha raccontato un episodio del passato: “Sai Alfonso abbiamo una storia, due anni fa gli ruppi una costola… In ogni momento di euforia lui le prende, è molto felice di questo“.

Si tratta di un momento cult di una passata edizione dell’Isola dei Famosi, ecco il video dell’episodio incriminato:

https://twitter.com/see_lallero/status/1447700711727370242

Francesca picchia Giucas Casella: il Tweet di Alessia Marcuzzi

Francesca Cipriani su Giucas Casella ha raccontato al pubblico un episodio dell’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi, conduttrice del famoso reality show ha postato un Tweet proprio per la simpatica coppia: “Temo per la vita di Giucas, La Cipriani è la mia pazza preferita da sempre“.