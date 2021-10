Le Iene, la seconda puntata su Italia1 martedì 12 ottobre: la conduttrice del secondo appuntamento e cosa vedremo

Programmi TV

Arriva la seconda puntata de Le Iene su Italia1. C'è grande interesse per vedere all'opera la seconda delle 10 conduttrici scelte per queste stagione.

Martedì 12 ottobre va in onda la seconda puntata della 25esima edizione del programma ideato da Davide Parenti. Il secondo appuntamento stagionale segna il ritorno delle inchieste pungenti e taglienti de Le Iene, con la conduzione di Nicola Savino e le irriverenti voci della Gialappa’s Band pronti a condividere la conduzione della trasmissione con la seconda delle dieci conduttrici scelte dalla produzione per questa stagione. Il programma torna in onda questo martedì 12 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa. Ecco chi condurrà la seconda puntata de Le Iene e cosa vedremo.

La seconda puntata della nuova edizione de Le Iene

Settimana scorsa si è verificato il ritorno in televisione del programma più irriverente di casa Mediaset con la prima puntata stagione della 25esima edizione de Le Iene.

Ed oggi è già tempo di secondo appuntamento con la trasmissione al via in prima serata s Italia1 martedì 12 ottobre 2021.

Lo show ha dato il via alla stagione 2021 con la presenza in studio di Nicola Savino e le voci fuori campo della Gialappa’s Band a fare come da spalla alla prima delle dieci conduttrici scelte per l’occasione.

I servizi della trasmissione sono stati lanciati da Elodie, una delle migliori “ragazze oggi in circolazione“, che dopo la breve ma significativa esperienza ha lei stesso ceduto lo scettro di presentatrice alla seconda conduttrice di stagione.

Chi conduce la seconda puntata de Le Iene: ecco Rocío Muñoz Morales

Il socondo appuntamento stagionale è ormai alle porte ed andrà in onda martedì 12 ottobre 2021 con un nuova protagonista in studio a fare da conduttrice, la seconda delle dieci conduttrici scelte dalla produzione.

Se la scelta per la prima puntata è ricaduta sulla cantante Elodie, è stata proprio la cantante ad anticipare il nome della collega che la sostituirà.

Come annunciato dalle sue parole a prendere il suo posto nella seconda puntata dello show ci sarà la “simpatica, belle e brava” attrice, modella e conduttrice Rocío Muñoz Morales. “‘Essere una iena!’

Domani sera è concesso. Siete pronti? Io SÌ!!!“, ha scritto la nuova neo iena su Instagram