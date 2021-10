Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quarta puntata: la trama della dell’episodio in onda il 13 ottobre

Serie TV - Fiction

Anna Valle torna ad interpretare Emma in Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale5 arrivata alla quarta puntata. Scopri la trama del prossimo appuntamento in onda mercoledì 13 ottobre e che vedrà Emma in serio pericolo.

La nuova fiction di Canale5 torna nel consueto appuntamento del mercoledì in prima serata dolo lo spostamenti di settimana scorsa. Luce dei tuoi occhi con Anna Valle ad interpretare la protagonista della Emma, una madre che si avvicina sempre più alla verità su sua figlia ormai scomparsa da 16 anni, torna in onda per la quarta puntata. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 ottobre 2021 sempre sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. Le anticipazioni della quarta puntata di stagione.

Luce dei tuoi occhi: la quarta puntata in onda mercoledì 13 ottobre 2021

La nuova serie dal titolo Luce dei tuoi occhi torna nel suo consueto appuntamento del mercoledì sera su Canale5 dopo aver evitato lo scontro con la Nazionale di Calcio settimana scorsa.

Torneranno dunque i protagonisti della fiction, gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, volti noti dei prodotti televisivi nostrani divisi tra televisione e cinema.

La quarta puntata di stagione, composta come al solito da due episodi, andrà in onda mercoledì 13 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa dopo la fine di Striscia la Notizia.

La fiction sta ormai per unire tutti i puntini sulla scomparsa della figlia di Emma con la figura di Enrico che dovrebbe riuscire ad uscire dall’occhio del ciclone.

Luce dei tuoi occhi: la trama della quarta puntata della fiction

Nel quarto appuntamento con la fiction di Canale5 vedremo gli sviluppi della trama che si avvia verso il suo gran finale. Inizialmente vedremo finalmente Valentina svegliarsi dal coma e raccontare la sua verità sull’incidente che l’ha colpita e ridotta in quelle drammatiche condizioni, scagionando di fatto Enrico che era finito per essere il primo indiziato.

Le accuse nei confronti dell’uomo cadranno in maniera definitiva e così Enrico si libererà di un peso e di conseguenza anche Emma che era finita con il mettere in dubbio tutto quello che riguardava loro due. Le condizioni della giovane non sono però ancora del tutto stabili tanto che si dovrà sottoporre ad un delicato intervento dall’incerto risultato. Intanto Enrico e Luca cercheranno di capire di più su chi sia stato a ridurre in quel modo la ragazza, agendo in modo loro nei confronti della figura scomoda di Luca.

Anche Emma si metterà sulle tracce di Luca e lo troverà in una macchina in fiamme, e nel tentativo di salvarlo la donna rischierà la sua stessa vita.

Servirà un intervento all’ultimo secondo per mettere in salvo entrambi. Chi li salverà?