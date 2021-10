Maurizio Costanzo torna in tv con la nuova stagione de L’intervista su Canale 5: gli ospiti

Programmi TV

Mercoledì 20 ottobre 2021 in seconda serata su Canale5il gradito ritorno di Maurizio Costanzo e della sua L'intervista, il programma in cui si mette di fronte ai personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Mercoledì 20 ottobre 2021 sarà di scena su Canale 5 un gradito ritorno che vede coinvolto in prima persona Maurizio Costanzo. Il conduttore tornerà con una nuova stagione de L’intervista, il programma in cui si mette di fronte ai personaggi famosi invitati nello studio a forma di cubo sulle cui pareti scorrono filmati, immagini e parole che riguardano la sua vita professionale e privata e che guidano queste particolari interviste. La nona stagione del programma prende il via settimana prossima con un ospite d’eccezione: Gianni Morandi.

La nuova stagione de L’intervista, il programma di Maurizio Costanzo

La seconda serata di Canale 5 presto farà nuovamente posto a Maurizio Costanzo, il conduttore che da sempre ha abituato i suoi tanti affezionati con delle succulente interviste.

Questa volta non sarà l’iconico Maurizio Costanzo Show a far segnare il ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset ma bensì un altro suo programma di successo che accompagna gli spettatori dal 2016.

L’intervista torna in seconda serata a partire da mercoledì 20 ottobre 2021 quando il giornalista tornerà a condurre delle nuove interviste ad alcuni dei volti noti del mondo dello spettacolo e di quello politico nostrano.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete la nona edizione del programma sarà formata da due appuntamenti in onda per due seconde serate consecutive come al solito su Canale5.

Gli ospiti della nona stagione de L’intervista

Stando a quanto si apprende in rete, Maurizio Costanzo darà il via alla nona edizione del programma intervistando il suo caro amico Gianni Morandi. L’appuntamento di mercoledì 20 ottobre 2021 vedrà infatti impegnato il cantante bolognese di ritorno in televisione dopo le dolorose vicende legate all’incidente che lo ha coinvolto qualche mese fa.

Sarà l’occasione per un racconto intimo ed intenso dell’artista e della persona che da tanti decenni accompagna i telespettatori.

Il secondo appuntamento che andrà in onda mercoledì 27 ottobre 2021 vedrà protagonisti il suo comico composto da Pio e Amedeo. Il conduttore Maurizio Costanzo si troverà di fronte la prorompente coppia comica che spesse volte lo ha citato nei loro sketch messi in scena con Maria De Filippi. I due si racconteranno affrontando i passi più importanti della loro carriera passando anche per le recenti polemiche in seguito al loro show Felicissima Sera.