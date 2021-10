Back to school con Nicola Savino: i nomi dei vip che torneranno a scuola nel nuovo programma Mediaset

Programmi TV

Sta per arrivare su Italia 1 il nuovo programma condotto da Nicola Savino. Back to School sarà un divertente espirimento sociale che farà tornare a scuola alcuni malcapitati VIp.

Si avvicina sempre di più l’interessante debutto dell’esperimento sociale che, sotto forma di game show, farà tornare a scuola alcuni simpatici Vip. Diversi personaggi famosi del mondo dello spettacolo faranno parte del nuovo e divertente programma di Italia1 dal titolo di Back to School che sarà condotto da Nicola Savino. Il conduttore e la sua squadra di autori Mediaset stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi, andando a scegliere chi sarà ad occupare gli ultimi banchi rimasti vuoti nella scuola più strana della televisione. Tutto quello che sappiamo sul nuovo format e le voci sul cast dei Vip scelti per parteciparvi.

Back to school: a novembre debutta il nuovo programma di Italia1

Novembre sarà il mese del debutto per uno dei programmi più attesi targatati da Mediaset. Back to School accompagnerà il pubblico nelle prima sera dei mercoledì di novembre di Italia1, quando di fatto sembrerebbe togliere il posto allo show comico di Honolulu che non sta per nulla convincendo ne il pubblico e tantomeno la critica.

Al centro dell’attenzione ci sarà un gruppo di Vip che non sarà sotto l’occhio di qualche telecamera che spierà le loro vite o sarà messo alla prova con i giochi del solito reality show ma bensì dovrà tornare sui banchi di scuola per mettersi al passo con il programma dell’esame di quinta elementare.

E sarà proprio un gruppo di bambini ad occuparsi della preparazione dei Vip che dovranno vedersela nuovamente con l’esame di quinta che gli stessi sicuramente avranno messo chissà dove da parte nella loro memoria.

Back to school: le anticipazioni sul cast e la data di inizio

L’interessante e divertente esperimento metterà seriamente alla prova la preparazione degli adulti Vip del giorno d’oggi che saranno alle prese con le nozioni scolastiche ormai dimenticate o accantonate in fondo ai meandri della loro memoria.

Sarà curioso vedere come se la caveranno i personaggi famosi che comporranno la classe di 10 alunni alla prese col professor Nicola Savino a partire dal 10 novembre 2021.

Stando proprio al numero di Vip ed ai nomi degli stessi, recentemente stanno rimbalzando sul web alcune anticipazioni sulla composizione del cast. Stando a quello che anticipa TvBlog, la classe sarebbe stata composta in tutto e per tutto e vedrà la partecipazione 10 vip alunni.

I nomi che circolano sarebbero quelli già anticipati di Evaristo Beccalossi, Totò Schillaci, Vladimir Luxuria e Flavia Vento ai quali si andrebbero ad aggiungere quelli del figlio d’arte Ignazio Moser, dell’attrice Eleonora Giorgi, del rapper Clementino, dell’influencer Giulia Salemi, dell’altro ex calciatore Nicola Ventola e quello della vulcanica Maria Teresa Ruta.