Star in the Star: Ilary Blasi va in onda con la finale del discusso show di Canale 5. Chi vincerà?

Il controverso e discusso programma Star in the Star va in onda con ila sua finalissima nell'appuntamento di giovedì 14 ottobre 2021. Gli spettatori si troveranno per l'ultima volta di fronte alle discusse maschere che hanno cercato di interpretare.

Lo show di Canale 5 che non ha mai decollato è arrivato al finale della sua prima edizione. La quinta serata di oggi giovedì 14 ottobre 2021 metterà in scena la finalissima del programma che di fatto è stato anticipata rispetto a quelle che erano le intenzioni dei vertici Mediaset. Star in the Star torna dunque per l’ultima volta su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, la giuria formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla quinta puntata dello show che incoronerà il suo primo, e forse ultimo, vincitore.

Star in the Star: quando va in onda la finale

Il programma Star in the Star è ormai giunto alla sua finalissima dopo aver visto l’eliminazione di altre due maschere nella puntata di giovedì scorso.

I 4 concorrenti Vip rimasti in gara saliranno dunque sul palco per l’ultima puntata per cercare di conquistare lo scettro del vincitore nell’appuntamento di giovedì 14 ottobre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5.

Star in the Star: cosa vedremo nella finalissima con Ilary Blasi e le 4 maschere rimaste in gara

Niente da fare per la trasmissione condotta da Ilary Blasi che proprio non è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori durante il corso della sua prima edizione.

Il quarto appuntamento di Star in the Star si è rivelato ancora un flop non riuscendo di nuovo a catturare l’attenzione del pubblico facendo segnare degli ascolti ancora in calo che si sono attestati al’10,42% di share. Un flop clamoroso rispetto alle aspettative della rete.

Il programma però, dopo la scelta che ha portato a tagliare il numero complessivo di puntate, deve concludersi e Ilary Blasi è pronta ad aprire lo studio per l’ultim volta alle voci dei 4 concorrenti rimasti in gara.

Saranno infatti le maschere di Loredana Bertè, Michael Jackson, Lady Gaga e Mina a sfidarsi per la corona di primo vincitore. e molto probabilmente prima vincitrice, della trasmissione.