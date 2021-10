X Factor 2021 continua a scegliere talenti: in onda su Sky i Bootcamp di Emma Marrone ed Hell Raton

Programmi TV

X Factor 2021 continua a prendere forma con la scrematura dei talenti che si contenderanno il titolo di campione di questa innovativa e rivoluzionaria edizione. A distanza di una settimana dai primi Bootcamp, che hanno visto impegnati prima Manuel Agnelli e poi Mika nella difficilissima assegnazione delle 5 sedie vuote che componevano la loro squadra, è arrivato il momento della scelta per gli altri due giudici del programma. Dove e quando vedere il secondo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2021 che sveleranno le scelte effettuate da Emma Marrone ed Hell Raton.

X Factor 2021: il secondo appuntamento con i Bootcamp

Dopo l’appuntamento di settimana scorsa che ha visto impegnati Manuel Agnelli e Mika, stasera è già tempo di prendere nuove scelte per i due giudici restanti che custodiscono gelosamente le loro 5 sedie vuote.

Oggi giovedì 14 ottobre andranno in onda su Sky e NOW i delicati ed emozionanti Bootcamp di Hell Raton ed Emma. Con chi riempiranno le loro 5 sedie in questa gara ad eliminazione che porterà dritti al prossimo step degli Home Visit?

Toccherà ancora una volta al nuovo conduttore Ludovico Tersigni commentare le scelte del giudice e tenere le fila di una puntata che consegnerà in maniera ufficiale i 20 talenti alla caccia del titolo di campione di questa edizione. A partire dalle ore 21.15 l’appuntamento andrà in scena su Sky Uno (al canale numero 108 della piattaforma pay per view, ed al canale numero 455 del digitale terrestre), e sarà visibile su Sky Go e in streaming su NOW in contemporanea oppure visibile in replica il mercoledì seguente in chiaro sul canale di Tv8.

X Factor 2021: la grande novità di questa edizione

I Bootcamp di X Factor che si stanno tenendo in queste settimane stanno rivelando al pubblico la più grande rivoluzione che il programma abbia mai affrontato.

A partire da quest’anno infatti non sarò più presenti le storiche 4 categorie in gara (under donne, under uomini, over e gruppi), che limitavano i giudici a comporre le squadre con questi paletti, ma bensì al centro della competizione è tornato prepotentemente il talento dei cantanti che stanno salendo sul palco.