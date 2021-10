Anna Tatangelo disperata per la rottura con Gigi D’Alessio: la confessione della sorella Silvia

Gossip

Anna Tatangelo ha sofferto tantissimo dopo la fine della relazione con l’artista napoletano Gigi D’Alessio. A confessarlo è la sorella di lei, Silvia Tatangelo, durante un’intervista. Mentre stava annunciando l’uscita della collaborazione tra Silvia Tatangelo e la collega Viola Valentino, si è finito a parlare di tutt’altro ed è stato così rivelato questo nuovo retroscena da una fonte vicinissima alla cantante.

Anna Tatangelo, retroscena sulla rottura con Gigi D’Alessio

Anna Tatagelo e Gigi D’Alessio avevano una di quelle relazioni da favola per tutti i fan, e agli stessi è caduto addosso il mondo alla notizia ufficiale della loro separazione a marzo del 2020.

Per mesi si è parlato della rottura, ma Anna Tatangelo non si era mai sbilanciata sulla questione, non svelando, quindi, i retroscena della sua sofferenza. A farlo, però, ci ha pensato la sorella che ha confessato i momenti vissuti dalla cantante dopo la rottura durante un’intervista a DiPiù ripresa nelle ultime ore da numerose fonti di settore.

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta… – ammette Silvia, e continua aggiungendo la sua speranza sul fatto che potessero ripensarci, ancora una volta e tornare insieme – L’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Anna Tatangelo, la nuova vita della cantante dopo Gigi D’Alessio

Dopo la rottura, Anna Tatangelo si è chiusa nella sua privacy e non ha voluto parlarne molto con i giornali: quando è stato chiesto il motivo alla sorella, lei avrebbe dichiarato che fosse del tutto normale questo atteggiamento, inserendo anche l’insicurezza della cantante dopo i trascorsi. “All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me – e aggiunge – È normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze”.

Ed è proprio quello che la Tatangelo ha fatto, voltare pagina. Da un po’ di tempo è alla conduzione del programma Scene da matrimonio – programma molto criticato dopo le prime puntate – Silvia Tatangelo non si è risparmiata neanche su questo fronte, dicendo la sua: “È perfetto per mia sorella Anna Tatangelo…Lei ama i matrimoni”. Chissà, magari che i fan possano riuscire a vedere la cantante in abito bianco presto, vista anche la sua recente relazione con Livio Cori.