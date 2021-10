Francesca Neri e la malattia: “Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici”. Il racconto dell’attrice

TV e Spettacolo

La malattia di Francesca Neri, raccontata nel suo libro Come carne viva, ha avuto inevitabili ripercussioni sul proprio percorso di vita e anche sul proprio corpo. Come spiegato in un’intervista al settimanale Oggi, l’attrice si ritrova a dover fare i conti con numerose cicatrici sulle labbra, conseguenza della decisione di farsele aprire per eliminare il silicone. “Oggi mi curo da dentro” l’intima confessione.

Francesca Neri racconta la malattia

Francesca Neri è tornata a parlare della cistite interstiziale, malattia di cui soffre dal 2015 e che ha voluto raccontare in un intimo e intenso libro intitolato Come carne viva.

L’attrice, recentemente ospite di Verissimo in cui ha ripercorso la sua lunga battaglia, ha aggiunto nuovi dettagli circa la malattia e le conseguenze, mentali e fisiche, che l’hanno segnata nel profondo.

In un’intervista al settimanale Oggi l’attrice ha spiegato quanto sia stato prezioso il supporto e l’amore del marito Claudio Amendola. E, soprattutto, quanto dolore abbia provato per il distacco del figlio Rocco, tenutosi lontano per proteggersi e per non vedere “questa immagine della mamma dolente, immobile, depressa“.

La malattia, tuttavia, ha avuto ripercussioni anche sul suo fisico, come evidenziato dalle numerose cicatrici rimaste sulle labbra dopo aver compiuto una scelta importante.

Francesca Neri e le cicatrici sulle labbra: le parole dell’attrice

Francesca Neri ha voluto spiegare il motivo per il quale sulle sue labbra siano ora presenti così tante cicatrici. Al settimanale Oggi rivela la dolorosa conseguenza della malattia: “Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone“.

L’attrice ha dovuto far fronte ai cambiamenti della sua vita anche attraverso alcune scelte legate alla propria condizione di salute: “Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano“.

Della cistite interstiziale e della sua lunga battaglia Francesca Neri ne aveva parlato a Verissimo poche puntate fa. A Silvia Toffanin aveva aperto il suo cuore, rivelando come tale malattia l’abbia cambiata nel profondo: “Io non ho mai avuto paura della sofferenza, ma la sofferenza fisica costante è una cosa che ti fa perdere il controllo di te stesso.

Mi ha fatto perdere i contatti con la realtà, soprattutto con le persone che mi stavano vicino. Tutto ciò ha fatto sì che io fossi costretta a guardarmi dentro e a prendere atto di queste cose“.