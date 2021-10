Memo Remigi: età e carriera del poliedrico artista concorrente a Ballando con le Stelle 2021

TV e Spettacolo

Dopo anni trascorsi tra musica, radio e televisione, Memo Remigi ritorna sulle scene nei panni di concorrente del noto programma di Rai 1 Ballando con le stelle. L’eclettico artista è sempre riuscito a stupire il pubblico, grazie al suo talento artistico. Compositore di successo, ha scritto numerose canzoni per famosissimi cantanti e interpreti della musica italiana. L’età anagrafica, 83 anni, è soltanto un numero per Memo Remigi, pronto a divertirsi e divertire danzando nel programma condotto dalla nota Milly Carlucci.

Memo Remigi e l’inizio della sua carriera di successo:

Emidio Remigi (questo è il suo nome di battesimo) nasce ad Erba il 27 maggio 1938, in provincia di Como.

La sua carriera spazia tra vastissimi ambiti artistici: dalla radio alla musica, dalla scrittura di testi a inviato per alcuni programmi televisivi. Sarà l’incontro con il musicista Giovanni D’Anzi, che lo renderà famoso al pubblico quando canterà Innamorati a Milano nel 1965. Il palco di Sanremo accoglierà Memo Remigi ben due volte: nel 1967 in coppia con Sergio Endrigo e nel 1973 interpretando un brano da lui composto Il mondo è qui.

Negli anni ha collaborato con molti volti noti della musica e dello spettacolo come ad esempio Mina, Ornella Vanoni e Orietta Berti. ComoShapira è il titolo del suo nuovo singolo, pubblicato in onore dei suoi 83 anni.

Sviluppi di carriera e la partecipazione di Memo Remigi al programma Ballando con le stelle

Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, il cantante ha ricevuto una sorpresa che, stando alle sue affermazioni, aspettava da tempo. Memo non ha mai nascosto la sua passione per la danza e il suo desiderio di poter partecipare a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci in persona ha confermato la presenza dell’artista come ballerino del suo programma e ha anche confessato il nome della sua compagna, Maria Ermachkova. La notizia ha emozionato molto Memo Remigi, che ha subito affermato di voler così fortemente gareggiare per farsi portavoce di un messaggio sociale molto importante: non esiste età per fare ciò che si ama.

La rinascita di Memo Remigi: una nuova vita all’insegna dei sogni

La sua ultima canzone, ComoShapira, sembra segnare l’inizio della rinascita di Memo Remigi. Nel video musicale si cimenta anche in un balletto, sottolineando le sue capacità di danzare anche su stili che non rientrano nelle sue corde.

Una nuova vita si prospetta per l’artista, che oggi più che mai, ha intenzione di ritornare a calcare i palchi televisivi e riprendersi il ruolo guadagnato con tanta forza di volontà e caparbietà. La passione non manca a questo stupefacente personaggio e, sicuramente, riuscirà a tenere testa agli altri ballerini in gara. Ballando con le stelle è, per Memo Remigi, il trampolino di lancio verso un luminoso futuro.