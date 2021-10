Sabrina Salerno, chi è la showgirl e attrice concorrente di Ballando con le stelle: vita privata, amori e figlio

Chi è

Sabrina Salerno: una carriera straordinaria sia in Italia e sia all’estero, concerti in tutto il mondo, singoli che hanno animato le estati degli anni 80 e 90, ma anche sex symbol e donna dal carisma fuori dal comune.

Dopo anni passati sulla cresta dell’onda, tra musica e tournée, presto Sabrina Salerno parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle, dove danzerà accompagnata dal ballerino Samuel Peron. Senza ombra di dubbio la cantante di Boys saprà stupire il pubblico, che l’ha sempre seguita, fin dagli esordi.

Sabrina Salerno: nascita ed esordi della showgirl italiana

Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo del 1968 e intraprende gli studi superiori al liceo lingustico.

Dai 5 ai 14 anni Sabrina vive con i nonni a Sanremo: la madre era un’infermiera e trascorreva molto tempo in corsia d’ospedale. Dopo essere stata incoronata Miss Lido e successivamente Miss Liguria, negli anni 80 viene scoperta dal produttore discografico Claudio Cecchetto e la sua carriera prende il volo.

Sarà il singolo Boys che la consacrerà regina indiscussa del panorama dance anni 90.

Sabrina Salerno ha preso parte anche ad alcuni film come Grandi magazzini di Castellano e Pipolo e Le foto di Gioia diretto da Lamberto Bava. In teatro reciterà nella commedia I cavalieri della tavola rotonda e in Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, entrambi sotto la regia di Alessandro Capone.

La vita privata di Sabrina Salerno: relazioni tormentate e l’amore per il figlio Luca Maria

Negli anni 80, Sabrina Salerno si lega sentimentalmente all’attore Pierre Cosso, suo fan che le aveva rubato il cuore. Sarà però con Enrico Monti che la Salerno scoprirà l’amore di una famiglia.

La loro storia, iniziata nel 1993, culminerà nel 2004 con la nascita di Luca Maria e nel 2006 con il matrimonio con Enrico.

Treviso diventa la culla dell’intera famiglia, tra il verde delle campagne e la tranquillità degli stupendi paesaggi. Gli uomini non sempre hanno reso piacevole la vita di Sabrina, la quale ha confessato di aver dovuto fare i conti in passato con un manager manipolatore, che le ha reso i primi anni di carriera un vero inferno.

Sabrina Salerno oggi: in coppia con Samuel Peron a Ballando con le stelle

La nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda in prima serata sabato 16 ottobre e, tra le concorrenti, sarà presente anche Sabrina Salerno.

In coppia con il talentuoso ballerino e insegnante di danza Samuel Peron, i due dovranno fronteggiarsi contro la coppia formata dal motociclista Andrea Iannone e la ballerina Lucrezia Lando. I giudici sono pronti per osservare le squadre in gara che si contedono la vittoria e sicuramente Sabrina sarà in grado di stupirli con la sua dote per il ballo e il suo spirito competitivo.