Tapiro d’oro a Federica Pellegrini, la Divina confessa: “Con Rosolino? C’è stato solo un bacio”

Federica Pellegrini ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia per il bisticcio con Massimiliano Rosolino, la Divina chiarisce i motivi della lite e confessa un dettaglio inedito

Anche a Federica Pellegrini viene consegnato un Tapiro d’oro targato Striscia la Notizia. Il motivo sembra essere la sua scaramuccia con Massimiliano Rosolino, che in un’intervista ha dichiarato come la Divina sia una privilegiata, dai suoi esordi ad oggi. Le dichiarazioni dell’ex nuotatore non hanno fatto piacere alla Pellegrini che all’inviato Valerio Staffelli rivela un dettaglio inedito del suo rapporto con il nuotatore.

Federica Pellegrini e la dichiarazione di Rosolino che l’ha fatta infuriare

Qualche settimana fa, Massimiliano Rosolino è stato intervistato sul suo rapporto con Federica Pellegrini.

Sulla campionessa, Rosolino ha dichiarato: “Fede o la ami o la odi, è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità“. Queste parole non sono state prese bene dalla Divina, che ha risposto con una frecciatina social riferita proprio all’ex nuotatore: “Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode. Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte“.

Dopo la dura replica della Pellegrini, Massimiliano è tornato a parlare della Divina a Oggi è un altro giorno.

Nel salotto di Serena Bortone, l’ex nuotatore ha dichiarato di aver cercato un punto di incontro con la Pellgrini che si è, però, negata al telefono. Tra i due ancora oggi, la situazione non si è risolta del tutto.

L’intervista di Federica Pellgrini a Striscia la Notizia

Con il consueto Tapiro d’oro in mano, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato “il premio” a Federica Pellgrini, per la questione Rosolino. Ai microfoni del programma, la Divina spiega di esserci rimasta molto male per il gesto dell’ex nuotatore, che reputava una persona gradevole e gentile con lei.

La campionessa ha ammesso che avrebbe preferito che certe dichiarazioni Rosolino le facesse di persona, “vis-à-vis”.

Alla domanda se tra loro ci sia stato un flirt in passato, Federica Pellegrini risponde: “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio, ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26“. Dunque, la campionessa olimpica ha rivelato un dettaglio inedito tra i due, un po’ lontano dal “Nooooo” categorico che Rosolino aveva dichiarato in un’intervista. Le voci su una loro ipotetica storia sono state dunque chiarite in modo definitivo.