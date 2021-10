Anna Tatangelo commenta la gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: la rivelazione a Verissimo

Programmi TV

Anna Tatangelo rivela come sia venuta a conoscenza della gravidanza della compagna di Gigi D'Alessio, suo ex. Il colpo di scena in un'intervista nel salotto di Verissimo

Anna Tatangelo parla per la prima volta della gravidanza di Denise, compagna del suo ex Gigi D’Alessio: una notizia che l’ha lasciata senza parole. Non solo per il fatto in sé, ma per esserne venuta a conoscenza in un modo totalmente imprevisto. “Lo abbiamo saputo dai giornali” la verità della cantante anche a nome del figlio Andrea. Il colpo di scena di fronte a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.

Anna Tatangelo e la gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo si è raccontata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, tra carriera e vita privata.

Tra le domande della conduttrice è inevitabile più di un riferimento all’ex compagno Gigi D’Alessio, con il quale ha fatto coppia per ben 15 anni: dal loro amore è nato il figlio Andrea, nel 2010. La loro rottura ha fatto inevitabilmente rumore, riempiendo le riviste di cronaca rosa e finendo sulla bocca di tutti. Ma ha fatto ancor più rumore l’attuale relazione intrapresa dal cantante napoletano con una ragazza di nome Denise, che lo renderà padre.

La notizia sulla gravidanza della compagna di Gigi D’Alessio è giunta anche ad Anna Tatangelo: non dal cantante né da altri a lei vicini, bensì dai giornali.

Una rivelazione spiazzante nel salotto di Verissimo.

Anna Tatangelo svela: “Lo abbiamo saputo dai giornali“

“Lo abbiamo saputo dai giornali“: così Anna Tatangelo svela come lei e il figlio Andrea siano venuti a conoscenza della clamorosa notizia. Tra le righe della sua rivelazione si celano sentimenti contrastanti: dallo stupore alla rabbia, all’amarezza per aver scoperto un fatto così importante soltanto attraverso i media. Confidandosi con Silvia Toffanin, la cantante dichiara: “Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea.

Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre“.

Il desiderio di Anna Tatangelo è evidente: tutelare il figlio Andrea, preservando la sua serenità. Lo conferma la stessa cantante a Silvia Toffanin: “Io voglio solo la sua serenità, quindi farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere. E mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli“. La conduttrice approva la saggia scelta della cantante, per poi congedarla.