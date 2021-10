Cuori, la nuova fiction di Rai 1 ha conquistato il pubblico: la trama dei prossimi episodi

Serie TV - Fiction

I fan non vedono l'ora di conoscere la trama dei prossimi due episodi di Cuori che andranno in onda domenica 24 ottobre 2021. Le anticipazioni.

Quello andato in scena domenica 17 ottobre 2021 è stato un buon esordio per la nuova fiction di Rai 1 dal titolo Cuori. La nuova serie girata interamente a Torino ha mostrato per la prima volta gli sviluppi della storia che racconta le importanti gesta di una equipe di medici che ha cambiato il mondo della cardiochirurgia. I protagonisti interpretati da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati hanno conquistato il pubblico imponendosi come capofila degli ascolti della domenica sera che il pubblico già pensa agli sviluppi della trama delle prossime puntate. Ecco le anticipazioni della trama dei prossimi due episodi in onda domenica 24 ottobre 2021 su Rai1.

Cuori: la seconda puntata in onda domenica 24 ottobre

Il secondo appuntamento con la nuova fiction Cuori andrà in onda domenica 24 ottobre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa quando verranno svelati il terzo ed il quarto episodio di stagione.

I primi due episodi del nuovo prodotto Rai hanno subito conquistato il pubblico televisivo grazie alla trama coinvolgente che vede le gesta di una equipe di cardiologi geniali tra sacrifici ed amori.

La fiction ha infatti intrattenuto i telespettatori per un totale del 19%, facendo risultare il programma di Rai1 il contenuto più visto della domenica sera televisiva.

Cuori: le anticipazioni della trama del terzo e quarto episodio

La puntata in onda domenica 24 ottobre 2021 sarà composta nuovamente da due episodi con il primo di serata che avrà il titolo di Padri e figli. Mentre in ospedale tutti attendono con ansia la visita del Vescovo, sarà l’arrivo di una giovane paziente di nome Rosa a far discutere i dottori. Il parere dell’uomo infatti sarà fondamentale per capire di quali fondi disporrà l’ospedale per il trapianto di cuore.

Intanto Alberto e Delia discuteranno sul da farsi con Rosa, con il primo che vorrebbe operarla mentre la collega intende fermarlo opponendosi.

Il secondo episodio di serata si intitola Inutili bugie che coinvolgeranno Delia in prima persona. La cardiochirurga sarà infatti impegnata a difendere la propria linea sul trattamento da riservare a Rosa che inavvertitamente scappa dall’ospedale facendo perdere le sue tracce. Le sue condizioni però non sono delle migliori e serve ritrovarla quanto prima senza farle precipitare.