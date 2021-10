Francesco Oppini ricorda la fidanzata scomparsa anni fa: “Non esistono addii tra noi”, il commovente post

Gossip

L’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip è stata in assoluto la più lunga e la più seguita nella storia del reality show. Molti i personaggi che hanno dato il loro contributo a quest’annata dei record. Tra questi, anche Francesco Oppini, che ha incontrato il favore del pubblico.

La sua amicizia, adesso al capolinea, con Tommaso Zorzi ha emozionato il pubblico. Ma Francesco Oppini ha appassionato i telespettatori anche con la sua storia personale. Il commentatore sportivo ha raccontato, nel corso del reality, un dolore forte che lo ha segnato: la morte della sua ex fidanzata Luana.

In questi giorni, Francesco Oppini ha dedicato un post alla fidanzata scomparsa, nell’anniversario della sua morte.

Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana su Instagram

Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, ma un’altra donna del suo passato ha lasciato il segno nel cuore del figlio di Alba Parietti. Si tratta di Luana, con cui il commentatore sportivo era legato nel 2006. La ragazza ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale ben 15 anni fa, ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip5 la ricorda sempre con grande commozione.

Francesco Oppini ha dedicato un post alla ex fidanzata Luana sul suo account Instagram. Il commentatore sportivo ha utilizzato parole davvero toccanti: “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore“.

Il post di Francesco Oppini

Francesco Oppini dedica un post a Luana, anche Alba Parietti posta un ricordo

Anche sua madre, Alba Parietti, ha voluto utilizzare i suoi social per commemorare l’ex fidanzata del figlio: “Ciao Luana , sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto e’ finito quella maledetta notte . Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti , per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra“.

La conduttrice televisiva ha raccontato l’ultimo momento insieme alla ragazza: “Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine.

Penso a te, all’ultimo saluto allegri sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo“.

Alba Parietti, nel suo ricordo toccante, ha sottolineato i pregi di Luana, che restano indimenticabili: “Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai bellissima creatura invisibile e presente. Ciao adorata Luana , domani avresti compito gli anni ma quel compleanno, allora come oggi, non e’ una data felice.

Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te. Ciao Luana“.