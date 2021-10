Mauro Icardi smentisce le voci sulla rottura con Wanda Nara, ma lei pubblica una foto sospetta

Gossip

Il mistero nella storia fra Wanda Nara e Mauro Icardi si infittisce. Ieri si è diffusa rapidamente la notizia della fine della loro relazione, che ha destato grande stupore fra gli amanti del gossip. Nelle ultime ore però, il calciatore ha condiviso un post dedicato alla moglie, mettendo in discussione le voci sulla presunta crisi di coppia. Anche la donna indicata come sua “amante” avrebbe rotto il silenzio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la dedica social dopo la notizia della fine del matrimonio

Da ieri mattina la cronaca rosa è alle prese con una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero lasciati e a segnalare la fine del loro amore sarebbero delle storie condivise dall’imprenditrice sul suo profilo Instagram. La parole contenute nel messaggio sono molto dure e alludono a un tradimento. I giornali argentini si sono attivati immediatamente, per fare luce sulla questione e hanno individuato in Eugenia Suarez(attrice e modella argentina) la presunta “amante” di Icardi. Sempre stando a queste fonti, Wanda avrebbe tolto il “follow” sul social al calciatore.

Proprio mentre le voci sulla fine del matrimonio durato 7 anni si infittivano però, sul profilo Instagram di Icardi è apparso un post che ha contribuito a infittire il mistero. L’ex capitano dell’Inter ha condiviso alcuni scatti in cui lui e la moglie posano felici e abbracciati. “Buona giornata della mamma” si legge nel testo del post. A quanto pare infatti, ieri in Argentina era la festa della mamma e Mauro avrebbe pubblicato il post su Instagram per mostrare il suo affetto nei confronti della moglie.

Mauro Icardi condivide un post con dedica per Wanda Nara dopo le voci sulla loro rottura

Fonte: Instagram

Mauro Icardi vola a Milano da Wanda Nara e la presunta “amante” confessa

Secondo il Corriere della Sera, appena scoppiato il caso Icardi avrebbe saltato l’allenamento con il Psg per volare a Milano dalla moglie.

Wanda Nara e le figlie Francesca, di 6 anni, e Isabella, di 4, avrebbero infatti raggiunto il capoluogo meneghino nella prima mattinata di ieri. Nel frattempo però proprio la presunta “amante” dello sportivo avrebbe rotto il silenzio sulla vicenda.

Il sito spagnolo MDZ avrebbe riportato le parole dette da Eugenia Suarez agli amici. “Non so da dove sia nato tutto questo” avrebbe dichiarato.

“Non li conosco nemmeno”avrebbe inoltre specificato. “Mi sono appena separata, sto pensando ad altro“ la sua conclusione lapidaria.

Mauro Icardi e Wanda Nara: lui pubblica un selfie di coppia, lei si toglie l’anello

Raggiunta la moglie a Milano, Mauro Icardi ha condiviso immediatamente uno scatto di coppia fra le sue storie. Nell’immagine si vede la coppia stretta in un abbraccio, mentre il calciatore guarda negli occhi Wanda. A completare il quadretto sono stati aggiunti due cuoricini rossi. Questa mattina però, l’imprenditrice ha alimentato nuovamente le voci sulla crisi, pubblicando la fotografia della sua mano sprovvista di anello.

“Mi piace di più la mia mano senza l’anello“ ha commentato, condividendo parole che secondo alcuni non farebbero che confermare le voci sulla fine del rapporto con il marito.