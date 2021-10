Rosy shock contro Biagio Di Maro a Uomini e Donne: “Non c’è stato ritorno in natura”. Commento puntata 18 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 18 ottobre di Uomini e Donne sono state raccontate sia le vicende del trono over, che quelle del trono classico. Per i più maturi si è trovato a centro studio Biagio Di Maro, che è stato duramente attaccato da Rosy.

Anche i due tronisti, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti hanno raccontato ai telespettatori gli sviluppi delle loro conoscenze.

Rosy attacca Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Biagio Di Maro riesce, in modo sconvolgente, a trovare ogni puntata nuovi argomenti per stare a centro studio a Uomini e Donne.

Quando si pensa che il Cavaliere non abbia più nulla da inventare, lui stupisce ancora con nuove dinamiche. Biagio Di Maro, infatti ha trovato una nuova povera vittima, Daniela: “Quando verranno le lacrime ci penseremo… La follia accompagna l’amore… Bisogna rischiare“.

Come se non bastasse, si è messa in mezzo anche Rosy che ha deciso di polemizzare con Biagio Di Maro sulla loro storia passata: “Hai capito che non c’è stato ritorno in natura da parte mia… Continuavi a martellare… Non mi è mai interessato Biagio… Solo per cortesia“.

Ogni puntata la Dama cambia opinione su sé stessa. In un episodio si è detta interessata al Cavaliere, in quello dopo ha raccontato al pubblico il contrario. Gianni Sperti ha sottolineato i suoi discorsi ambigui: “Non mi sembra che si facciano le uscite per cortesia… Per sfinimento… Se non t’interessa devi dire di no… Quando una persona non dice la verità, non si ricorda quello che dice… Tutte le persone che ci martellano tu ci esci“. Anche Maria De Filippi ha bacchettato la presunta ingenuità della Dama: “Quando chiede a una donna d’uscire non è per conoscere la sua cultura, il suo passato… Non è che Biagio è un licantropo che di notte si trasforma, sempre lo stesso“.

Rosy litiga con Biagio Di Maro, gli sviluppi del trono classico

Rosy ha attaccato Biagio Di Maro nella puntata del 18 ottobre di Uomini e Donne. La Dama ha riaperto una storia che sembrava chiusa, lanciando delle accuse al Cavaliere. Dopo la bagarre del trono over si è passato al racconto di quello classico, molto più noioso. Primo a raccontarsi il tronista Matteo Fioravanti che continua a ostentare freddezza e distacco, ma è del tutto preso da Noemi. Anche la ragazza, malgrado la facciata, sembra veramente coinvolta.

Nuova coppia in vista?

Anche Roberta Ilaria Giusti sembra aver preso una sbandata per Samuele, anche se, pure la ragazza ha parlato di incertezza: “Settimana emotivamente altalenante“. In realtà, sembra che i due tronisti vogliano solo prendere tempo per allungare la loro permanenza in studio.

A poco vale la lotta di Luca, l’altro corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che ha emozionato tutti con il racconto della sua storia, come sottolineato da Andrea Nicole Conte: “Quando lo senti parlare vedi il suo lato scherzoso… Però c’è sempre dietro qualcosa“. Per me il cuoco ha già perso in partenza.