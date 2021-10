Trieste, No Green Pass: la polizia sgombera il presidio. Usati idranti per disperdere la folla, le immagini

Cronaca Italia

È iniziato questa mattina lo sgombero della manifestazione dei portuali di Trieste contro il Green Pass. Nell’arco della mattinata si sono registrati momenti di alta tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno usato idrati contro la folla e avanzato anche usando piccole cariche; nel corso della mattinata sono stati usati anche lacrimogeni.

Intanto i portuali hanno annunciato che lo sciopero proseguirà fino al 21 ottobre. Le immagini della difficile mattinata vissuta nella città di Trieste.

Trieste: sgombero dei manifestanti al porto

Il varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato questa mattina.

Le operazioni della polizia sono iniziate intorno alle 8 del mattino, ma alcuni manifestanti non si sono arresi e le proteste si sono spostate per le vie della città.

Una giornata difficile questa per il capoluogo, oggi infatti si vota ancora per il ballottaggio e i seggi chiuderanno alle 15.

Sciopero prolungato fino al 21 ottobre

I portuali di Trieste hanno annunciato un prolungameno dello sciopero fino al 21 ottobre. Lo ha detto il portavoce dimissionario del cordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, Stefano Puzzer.

Lo sgombero dei manifestanti No Green Pass e le proteste

I manifestanti hanno atteso le forze dell’ordine nei pressi del porto e del varco 4, molti erano seduti a terra lungo la strada. In molti hanno intonato cori sulle note di “Libertà“, “La gente come noi non molla mai” e “No Green Pass”.

Inizialmente gli agenti hanno invitato i manifestanti a lasciare il presidio, dopodiché hanno azionato gli idranti per disperdere la folla. Spenti gli idranti, alcuni manifestanti si sono seduti di nuovo a terra e non solo, a quel punto la polizia ha iniziato ad avanzare con microcariche, spingendoi protestanti verso l’area del parcheggio.

Le immagini delle proteste a Trieste oggi, lunedì 18 ottobre

Durante la prima fase dello sgombero dell’area portuale, la polizia ha usato gli idranti sulla folla.

Tutta l’Italia si fermi in solidarietà con #Trieste. Cosa c’è di più autoritario e fascista degli #idranti su dei lavoratori con le mani in alto che protestano pacificamente. Queste immagini dovranno fare il giro del mondo e #Draghi e #Lamorgese ne dovranno rispondere. #18ottobre pic.twitter.com/mkalRe8V4c — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) October 18, 2021

L’uso degli idranti contro i lavoratori manifestanti seduti a terra o in presidio, hanno scatenato forti polemiche sui social.

Quelli che hanno manifestato ieri contro il fascismo oggi usano gli idranti contro i lavoratori.#Trieste pic.twitter.com/XkPuYQxzlF — Gio (@GioChirilly) October 18, 2021

Si sono poi verificati episodi di tensione che hanno visto anche il lancio di lacrimogeni.