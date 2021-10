Eurovision Song Contest 2022, la gara prende forma: la lista dei 41 paesi partecipanti della kermesse

Programmi TV

È stata finalmente annunciata la lista di Paesi partecipanti alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. Il festival internazionale sta via via prendendo i pezzi di quella che sarà una gara storica per il nostro Paese, incaricato di organizzare l’evento dopo la vittoria della scorso maggio dei Maneskin. L’evento che si terrà nella città si Torino metterà di fronte ben 41 nazioni pronte a sfidarsi per lo scettro di regina della musica europea. La lista completa delle nazioni partecipanti.

Eurovision Song Contest 2022: il percorso verso Torino

Dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso maggio non si ferma la corsa alla ricerca del futuro successore della band che ha incantato prima l’Europa e poi il mondo intero.

L’Eurovision Song Contest è stato un grande trampolino di lancio per la band nostrana che si è imposta come un vero fenomeno della musica internazionale.

Che il prossimo festival sia dello stesso auspicio per chi verrà dopo di loro? Lo sperano tanto le 41 Nazioni che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest 2022, che si daranno battaglia in quel di Torino nella kermesse che andrà in scena il 10, il 12 ed il 14 maggio 2022.

L’Italia conta di organizzare un evento indimenticabile per tutti gli italiani e per tuti gli spettatori europei sparsi nel continente.

La competizione si svolgerà come di consueto in due semifinali da 18 nazioni che cercheranno l’accesso diretto alla finale dove gli aspettano già 5 componenti del Big Five (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed ovviamente Italia).

Le 41 Nazioni che parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2022

Ecco i nomi di tutte i 41 Paesi che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest, tutti rigorosamente in ordine alfabetico: