Lorella Boccia è diventata mamma: è nata la prima figlia della ballerina e ha un nome molto speciale

Gossip

Lorella Boccia è diventata mamma. Lei e il marito Niccolò Presta hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia. Per la piccola, i due neogenitori hanno scelto un nome speciale per la piccola, che per il momento però non è ancora stata mostrata al pubblico.

Lorella Boccia è diventata mamma: è nata la prima figlia della ballerina

Lorella Boccia è uno dei talenti che hanno conosciuto il successo in tv grazie al noto programma di Maria De Filippi: Amici. La ballerina si è affermata negli anni anche come conduttrice, lavorando proprio per il talent show che l’ha lanciata e conquistando in seguito il timone di Rivelo e Venus Club.

In queste ore i fan stanno parlando di lei non per via di un nuovo successo televisivo, ma per l’emozionante notizia della nascita della sua prima figlia. Ad Aprile, lei e il marito Niccolò Presta avevano annunciato ai fan di essere in dolce attesa. Nel salotto di Verissimo, la ballerina aveva poi parlato del sesso del nascituro, rivelando che si sarebbe trattato di una femminuccia.

Nel primissimo pomeriggio, Lorella ha condiviso un post contenente un importantissimo annuncio sul suo profilo Instagram.

Nell’immagine pubblicata lei e il marito sono abbracciati in un letto d’ospedale. Niccolò le bacia dolcemente la fronte, mentre lei, con gli occhi chiusi tiene una mano sul suo petto, mostrando un sorriso stanco.

È nata la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta: il nome scelto

Nella didascalia aggiunta ad accompagnare l’immagine, Lorella ha scritto il nome scelto per la bambina: “Luce Althea“. La ballerina ha anche scritto la data di nascita della piccola “20/02/2021”, dunque oggi. Lo stesso post è stato condiviso da Niccolò Presta.

La notizia è stata commentata con entusiasmo da amici e colleghi della coppia, da fan e personaggi noti. Raimondo Todaro ha scritto “Auguri Lore”. “Auguri tesoro” ha invece reagito Beatrice Valli. “Auguriiiiiiiii Loryyyyyyy” ha scritto Costanza Caracciolo. “Auguri mamma Lori”, “Auguri Loriii. A tutti e due” hanno commentato Andreas Muller e Veronica Peparini.