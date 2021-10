Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quinta puntata: la trama della dell’episodio in onda il 20 ottobre

Serie TV - Fiction

Manca sempre poco al gran finale di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale5 arrivata ormai alla quinta puntata. Nella puntata in onda mercoledì 20 ottobre Emma dovrà diferndersi da alcuni pesanti accuse rivoltele.

La fiction Canale5 si avvicina al gran finale di stagione che mostrerà finalmente chi è Alice, la figlia che Emma aveva data per morta 16 anni prima ma che ora cerca con tutta la sua forza. Il consueto appuntamento del mercoledì in prima serata con Luce dei tuoi occhi e Anna Valle è fissato per mercoledì 20 ottobre 2021 sempre sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. Cosa ci mostrerà la quinta e penultima puntata di stagione?

Luce dei tuoi occhi: la quinta puntata in onda mercoledì 20 ottobre 2021

La serie dal titolo Luce dei tuoi occhi sta intrattenendo il pubblico con le sue trame nel consueto appuntamento del mercoledì sera su Canale5, da sempre il giorno giusto per godere delle fiction della rete.

La quinta puntata di stagione, composta come al solito da due episodi, sarà un altro piccolo passo verso il gran finale che i telespettatori sperano possa fare luce sulla vera identità di Alice. La puntata andrà in onda mercoledì 20 ottobre 2021 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa dopo la fine di Striscia la Notizia.

“Quante emozioni nella quarta puntata.

Luigi è stato ucciso, Luca è fuggito e sembra essere l’unico sospettato e Emma cerca ancora di scoprire chi tra le ballerine è sua figlia. Cosa accadrà stasera? Siete pronti? I colpi di scena non mancheranno…“, si legge sul profilo Instagram ufficiale delle fiction Mediaset.

Luce dei tuoi occhi: la trama della quinta puntata della fiction

Nel penultimo appuntamento con la fiction di Canale5 la situazione per Emma si farà alquanto complicata. La donna dovrà infatti fare i conti con le accuse di tutte le persone che sembrano le volessero bene. Una volta che infatti si scoprirà il perché del suo ritorno a Vicenza, ovvero trovare sua figlia dopo la lettera ricevuta che la dichiarava viva, tutti le punteranno il dito contro accusandola di aver preso a cuore le giovani ballerine solo per raggiungere il suo obiettivo.

Emma dovrà dimostrare di come i rapporti legati con le giovani ballerine siano autentici e poco centrino con le accuse a lei rivolte ma nessuno vorrà crederle. A sua discolpa la donna chiarirà di come si sia veramente affezionata alle ragazze e le vorrà accompagnare ala gara che stavano preparando. Intanto la sua attenzione si sposterà anche su Martina che non si sa se possa veramente essere Alice.