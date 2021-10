Lulù Selassié vuole lasciare il GF Vip. Lo sfogo in un confronto con Gianmaria Antinolfi dopo l’ultima puntata

Grande Fratello

Lulù Selassié ha avuto un crollo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La fine della storia con Manuel Bortuzzo e il suo atteggiamento durante la diretta l’hanno portata a pensare di abbandonare il programma. Selassié si è confidata con Gianmaria Antinolfi, con cui pare essere nata una bella complicità.

Lulù Selassié vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip

La fine della storia con Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié è stato un duro colpo da digerire. E sicuramente non ha aiutato neppure il comportamento del nuotatore nei suoi confronti durante l’ultima puntata del GF Vip.

Il tutto ha causato in Selassié un crollo emotivo, che l’ha portata a confidarsi con Gianmaria Antinolfi, reduce anche lui da un flirt finito male con Sophie Codegoni. “Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via”, ha sostenuto la ragazza. “Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone”, ha aggiunto.

“So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi.

Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato”, ha confessato. Selassié ha proseguito spiegando quanto le manca Bortuzzo: “Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera”.

Lulù Selassié e il confronto con Gianmaria Antinolfi

Lulù Selassié ha continuato rivelando quanto l’abbia ferita il comportamento di Manuel Bortuzzo durante l’ultima puntata del GF Vip. “Io se vedessi le cose che hanno fatto stare male non riuscirei a essere glaciale.

Cioè non potrei mai essere così fredda” ha detto. “Se voglio bene ad una persona e la vedo soffrire per una cosa del passato almeno un abbraccio lo regalo. Credo sia normale che la cosa mi dia un po’ fastidio”, ha aggiunto.

A queste parole ha risposto Antinolfi. “Qui dentro la priorità devi essere tu. Sei giovanissima e stai costruendo il tuo futuro. Quando uscirai da qui troverai tante persone che vedranno quello che ho visto io qui dentro”, ha sostenuto. E ha proseguito: “Sei dolce, sei sensibile, ti piacciono le coccole e sei romantica. Questo tipo di persona tu devi trovare”.

“Ho detto le stesse cose della tua vita per 36 anni della mia vita, io non mi comporterei mai come lui. E invece l’ho fatto e ho fatto anche peggio”, ha aggiunto. Inoltre, Antinolfi ha spronato Selassié a non lasciare il GF: “Perché succede. Ma tu cerca di non farti rovinare questa esperienza qui dentro, lo devi a te stessa. Perché altrimenti lo rimpiangerai per sempre”. “Non permettere a nessuno di non renderti felice, tu devi essere felice”, ha concluso.