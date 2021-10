Mauro Icardi pedinato dalla moglie Wanda Nara. Adesso spuntano fuori le chat con Eugenia Suarez

Gossip

È tra le storie di gossip più seguite degli ultimi giorni quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara: in Argentina non si parla d’altro, ma anche in Italia è sulla bocca di tutti. Il presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain nei confronti della sua manager e mogli sembrerebbe vedere coinvolta proprio una delle sue più care amiche: Eugenia Suarez.

Mauro Icardi e Wanda Nara: pedinamenti e chat sospette

La storia fra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere in crisi da qualche giorno.

Prima è arrivata la notizia del presunto tradimento, poi sono apparse alcune fotografie sospette. Ora gli aggiornamenti sulla storia arrivano proprio dalla televisione argentina, più precisamente dal programma Los Angeles de la manana, secondo il quale Wanda Nara avrebbe assoldato un detective per pedinare il marito già da qualche tempo. La storia d’amore non si sarebbe retta in piedi già da qualche tempo e la scelta di controllare i movimenti di Icardi sarebbe stata presa dalla moglie già molto tempo prima di scoprire le chat con la modella Eugenia Suarez.

La dinamica che avrebbe portato Wanda Nara a scoprire questi messaggi non è molto chiara.

Non sappiamo se è stato lui a mostrarglieli o li abbia trovati per caso o li stesse accuratamente cercando. Fatto sta che proprio in questa chat pare sia arrivata la conferma che tra i due ci sarebbe qualcosa. “Certo che mi piacerebbe vederti” e “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce” è quanto si leggerebbe nei messaggi scambiati tra Icardi e la Suarez, pubblicati dal quotidiano argentino Clarin, e che hanno scatenato l’ira della moglie.

Wanda Nara e Mauro Icardi: una storia d’amore che dura dal 2014

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sposati dal 2014 e hanno avuto 2 figlie, Francesca e Isabella.

Ed ora hanno diviso in due il popolo argentino (e non solo). Complici i post che i due hanno pubblicato sui propri profili social, c’è chi segue lui e spera in una rappacificazione, mentre dall’altro lato ci sono i follower di lei che, dopo la pubblicazione della foto che riporta la mano senza anello, parlano già di un divorzio da 60 milioni di euro.