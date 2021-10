Cleo Smith, scomparsa in campeggio. 1milione di dollari a chiunque abbia informazioni: l’appello della polizia

Il governo australiano ha offerto 1milione di dollari di ricompensa a chiunque si presenterà con informazioni concrete per trovare Cleo Smith. Si tratta della bimba di 4 anni che risulta scomparsa da sabato 16 ottobre, giorno in cui la madre Ellie Smith non l’ha trovata al suo posto nella tenda dove dormivano. La donna era in un campeggio sulla Coral Coast australiana, in una una location a 900 km da Perth.

La donna ha raccontato in diretta televisiva di aver trovato la tenda aperta e di aver disperatamente cercato sua figlia nella zona. Cleo è sparita insieme al suo sacco a pelo e da giorni procedono senza sosta le ricerche di polizia e volontari, aiutati anche con droni ed elicotteri.

Il governo australiano dell’Australia occidentale ha offerto 1milione di dollari australiani (750mila dollari USA) a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili al ritrovamento di Cleo Smith. Sul caso indagano gli agenti della polizia dell’Australia occidentale, che a distanza di 6 giorni dalla scomparsa e dall’inizio delle ricerche, ora si starebbero orientando su un’unica pista.

Come riferisce la Cnn, la polizia dell’Australia occidentale ormai starebbe seguendo un’unica pista: quella del rapimento. A dare credito a questa ipotesi la mancanza di tracce sia della bambina sia del suo pigiamino e del sacco a pelo.

“Date le informazioni ora che abbiamo raccolto dalla scena, il fatto che la ricerca sia andata avanti per questo periodo di tempo e non siamo stati in grado di localizzarla… questo ci porta a credere che sia stata presa dalla tenda“, ha detto l’investigatore capo della divisione Crimine, Rod Wilde, aggiungendo: “Avevamo immaginato che saremmo stati in grado di localizzarla data la quantità di risorse e la ricerca dettagliata che ha avuto luogo“.

The search for missing four-year-old Cleo Smith will continue today.

Cleo was last seen around 1.30am on Saturday 16 October at the Blowholes campsite in Macleod.

Anyone with information is asked to contact police immediately on 131 444 and provide reference number CAD 781784 pic.twitter.com/tqFRVCF6XJ

— WA Police Force (@WA_Police) October 18, 2021