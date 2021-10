Netflix, Locke & Key 2 sbarca in catalogo: venerdì 22 ottobre 2021 la seconda stagione della serie tv

Serie TV - Fiction

Venerdì 22 ottobre 2021 è il giorno chiave, per restare in tema, per i tanti abbonati di Netflix che si erano fatti catturare dalla prima interessante stagione della serie tv di genere fantastico tratta dalle opere di Joe Hill. Arrivano domani sull’immenso catalogo della piattaforma di streaming i nuovi episodi di Locke & Key 2 che si muoveranno ancora una volta in una narrazione tra dark ed horror e che racconta le vicende dei tre fratelli alle prese con una casa magica che attraverso delle chiavi dà loro una vasta gamma di poteri e abilità. Contro di loro si muoverà anche il sinistro demone che farà di tutto per accaparrarsi le chiavi ed il loro immenso potere.

Locke & Key 2: quello che sappiamo della nuova stagione

La prima stagione della serie tv prodotta e rilasciata da Netflix era stato un vero e proprio fenomeno quando conquistò il pubblico nel febbraio del 2020. A dominare la scena è stata la Locke House, la casa di famiglia che i tre fratelli Tyler, Kinsey e Bode si sono trovati ad abitare con la madre in seguito al misterioso assassinio del padre e che ha iniziato a svelare ai ragazzi le sue immense potenzialità.

I fratelli sin da subito si sono resi conto di come alcune particolari chiavi, ben nascoste agli occhi dei più disattenti, potessero permettergli di accedere ad un mondo soprannaturale fatto di abilità straordinarie e di un demone malvagio pronto ad impadronirsene per i suoi scopi.

Locke & Key 2 partirà da qui a mostrare i suoi sviluppi che vedono il demone di nome Dodge sfuggire all’attacco dei fratelli e pronto a reclamare vendetta. Nuove chiavi e nuovi poteri saranno tutti da scoprire di fronte ad una nuova minaccia che vuole impadronirsi del segreto custodito nella dimora abitata dall’allegra famigliola.

Locke & Key 2: quando arriva su Netflix

Venerdì 22 ottobre 2021 è il giorno fissato in calendario per l’uscita dei nuovi episodi di Locke & Key 2 che sbarcheranno sul catalogo di Netflix a partire dalle ore 9:00 del mattino.