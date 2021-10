Chi era Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia morta sul set del film con Alec Baldwin

Chi è

È recente la notizia della morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia che, al momento si trovava sul set di Rust un film con Alec Baldwin. E proprio lui è stato a sparare il colpo che è costato la vita alla Hutchins.

La pistola avrebbe dovuto essere quella di scena caricata a salve, ma qualcosa non è andato secondo i piani e Halyna Hutchins è morta, mentre il regista Joel Souza è rimasto ferito, anche lui dalla stessa macchina.

Halyna Hutchins, chi era la direttrice della fotografia morta sul set

Nata in Ucraina nel 1979, Halyna Hutchins è cresciuta in una base militare sovietica nel circolo polare artico.

Ha iniziato la sua carriera inizialmente come giornalista, ha frequentato la Kyiv National University laureandosi in giornalismo internazionale. Ha poi proseguito specializzandosi come giornalista investigativa durante il quale ha iniziato a partecipare ad alcuni documentari nell’Europa Orientale.

Dopo il giornalismo, Halyna si è trasferita negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles, per iniziare la sua carriera nel cinema come fotografa di scena.

Nel 2013 è entrata all’American Film Institute Conservatory diplomandosi 2 anni dopo.

Nel 2018 era stata selezionata per il 21st Century Fox Dp Lab e, solo nel 2019 indicata come Astro Nascente della professione di direttrice della fotografia da American Cinematographer.

I messaggi di cordoglio per Halyna Hutchins

Il mondo del cinema americano si è stretto nel cordoglio per la morte di Halyna Hutchins. Adam Egypt Mortimer, regista che aveva collaborato con Halyna Hutchins nel 2020, ha scritto: “Sono così triste per la perdita di Halyna. E così infuriato che questo è potuto accadere su un set.

– si legge sul suo profilo Twitter – Era un talento brillante, assolutamente dedito all’arte e al cinema”. Mentre l’attore Joe Manganiello scrive “Talento incredibile. Una grande persona”.

Alec Baldwin è ancora sotto shock, nelle scorse ore ha parlato con gli investigatori, mentre le indagini sono in corso per scoprire la dinamica esatta che ha portato alla tragica morte di Halyna Hutchins.