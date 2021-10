Alec Baldwin, le prime foto dopo lo sparo sul set. La disperazione dell’attore per l’incidente

Stanno circolando da diverse ore le prime foto di Alec Baldwin dopo l’incidente in cui ha perso la vita Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film Rust. L’incidente è avvenuto durante l’inizio delle riprese, Alec Baldwin, come previsto da copione, ha scaricato una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve ferendo il regista Joel Souza e colpendo mortalmente la dirtettrice della fotografia.

Nel corso della giornata di oggi sono stati tanti i rimandi ai più famosi incidenti mortali sul set, il più grave quello di Brandon Lee, morto a soli 28 anni sul set de Il Corvo.

Alec Baldwin è stato fotografato nei momenti immediatamente successivi al tragico incidente intercorso sul set.

Le foto sono state scattate da Jim Weber e riprese da diverse testate statunitensi, comprese le major come ABC. L’attore è stato immortalato in due scatti, nel primo è al telefono, disperato mentre si muove nell’area del ranch sede del set del film.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021