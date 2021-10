Francesca Cipriani riabbraccia il fidanzato Alessandro al Grande Fratello Vip: grande sorpresa nella Casa

Grande Fratello

Alessandro Rossi entra nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa speciale alla fidanzata Francesca Cipriani. Il ragazzo, dopo le numerose sorprese alla concorrente, questa volta entra fisicamente nel loft di Cinecittà per poterla riabbracciare. Estremamente esagitata la reazione della soubrette che, appena ritrova il suo Alessandro in salone, corre ad abbracciarlo.

Alessandro Rossi entra nella Casa del GF Vip: sorpresa per Francesca Cipriani

Grandissima emozione per Francesca Cipriani nella Casa del Grande Fratello Vip.

La concorrente ha avuto modo più volte di mettersi in contatto con il fidanzato Alessandro Rossi: una volta ritrovandoselo davanti in passerella, senza però poterlo abbracciare, un’altra volta ricevendo un suo cartonato come ‘regalo’ della produzione. Ogni reazione alle dolcissime sorprese del fidanzato è stata indubbiamente esagitata, come dimostrano i momenti di crisi e le urla di euforia della soubrette ogni volta che si parlava del suo Alessandro.

Questa volta, però, le cose sono destinate a cambiare. Nella puntata di questa sera Francesca Cipriani viene convocata in passerella per un incontro a tu per tu con il compagno.

Ma la concorrente non sa che Alessandro è in realtà dentro la Casa e, quando il conduttore glielo comunica, la reazione è esagitata. Tornata in Casa, trova il compagno in salone assieme agli altri coinquilini, tutti ‘freezati’. La ragazza corre verso di lui e lo abbraccia a più non posso.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: baci e abbracci a non finire

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si ritrovano così abbracciati, grazie anche al percorso di quarantena affrontato dal ragazzo prima di entrare per poterla riabbracciare.

“Sei la mia vita, ti amo” la dichiarazione d’amore alla showgirl, tra abbracci e baci a non finire. La ragazza è apparsa incredula, oltre che estremamente felice per aver ritrovato l’amore della sua vita: “Non ci credo“.

Il destino del ragazzo al Grande Fratello Vip è tuttora in certo. Alcune indiscrezioni delle ultime ore hanno visto in Alessandro Rossi un possibile nuovo concorrente del reality, ma tali voci non hanno tuttora trovato riscontro. In attesa di un annuncio ufficiale da parte della produzione, il ragazzo resta nella Casa per tutta la durata della puntata.

In modo tale da recuperare un po’ di tempo perduto al fianco della sua Francesca.